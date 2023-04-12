Схоже, готуються до війни проти нас, – МЗС Тайваню про військові навчання Китаю

Очільник МЗС Тайваню Джозеф Ву критично ставиться до військових навчань Китаю навколо острова. Він вважає, що так Пекін готується до війни проти республіки.

В міністерстві закордонних справ Тайваню категорично поставилися до імітацій ударів китайськими військовими. Джозеф Ву закликав світ зробити все, щоб республіка могла оборонятися.

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Тайвань має готуватися до війни

Міністр зазначив, що тайванський уряд розглядає загрозу військової ескалації з боку Пекіна. Джозеф Ву наголосив, що Тайвань повинен готуватися до оборони свого суверенітету.

Китайські лідери мають двічі подумати, перш ніж вирішать застосувати силу проти Тайваню,

– наголосив голова МЗС.

Він також вважає, що республіка не погодиться віддати свою незалежність Китаю, коли б ця війна сталася.

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Наприкінці березня очільник Китаю Сі Цзіньпін виступив з кількома промовами , присвяченими підготовці до війни. В одному з виступів він наказав генералам готуватися до неї. До того ж КНР збільшила свій оборонний бюджет на 7,2% в цьому році. За даними американської розвідки Китай може спробувати напасти на Тайвань або у 2025, або у 2027 році.

Китайська народна республіка 8 квітня розпочала триденні військові навчання навколо острову Тайвань, під час яких імітувалися удари й практикувалась блокада острова. Це була відповідь на зустріч президентки Тайваню Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

В останній день навчань 10 квітня, міністерство оборони Китайської Республіки повідомило, що виявило 12 китайських військових кораблів і 91 літак навколо острова. Причому 54 літаки увійшли в південно-західну та південно-східну зону ППО Тайваню. Ця кількість техніки стала найбільшою з жовтня 2021 року.

Очільниця Тайваню засудила військові навчання, заявивши, що Китай використовує взаємодію республіки зі Сполученими Штатами як "привід для спричинення нестабільності в регіоні".

"Хоча навчання Китаю підійшли до кінця, наші військові та команда національної безпеки продовжуватимуть залишатися на своїх постах і захищати країну", – сказала президентка.

Зі свого боку китайська сторона наголосила, що вживатиме рішучих заходів для захисту суверенітету та територіальної цілісності країни і повторила свої претензії щодо острова.

Тайвань є невіддільною частиною території Китаю,

– заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

Пекін попередив, що незалежність Тайваню та мир між протокою є "взаємозаперечними" та звинуватив Тайбей у його підтримці "іноземними силами".

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