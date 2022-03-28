Війна триватиме ще дуже довго

Війна з Росією буде довгою і тривалою, оскільки ця бійня визначає майбутнє кожної сторони. Ані Росія, ані Україна не погодяться на перемир'я, і будуть намагатися досягти своїх цілей.

Чого хоче Росія

1. Росія ставить такі ультимативні умови для миру, які Україна не в змозі виконати. Якщо Україна піде на вимоги Росії, то припинить своє існування.

Читайте Війна з Росією матиме один наслідок всередині України

Якщо Росія програє цю війну, вона просто розпадеться, і я про це писав вже. Це екзистенційний конфлікт двох систем: страху та авторитаризму з російського боку, і свободи та демократії з української сторони.

2. Росія теж не буде йти на мир, тому що це буде означати її воєнну поразку. Санкції Заходу не будуть знімати із Кремля за його агресію. Тому Росія буде іти до кінця, оскільки назад дороги вже не має. Путін спалив всі мости із Заходом, а тому він хоче говорити з ними в ролі переможця.

3. Путіна не влаштовують проміжні умови чи тимчасове перемир'я. Він хоче тотальної капітуляції України, в якій не буде української економіки, не буде армії, і частини території, не буде 40-мільйонної нації. Тому Росія буде продовжувати атакувати, вбивати мирне населення і руйнувати нашу інфраструктуру.

4. Україна готова на тактичне перемир'я, і створення умов для підписання мирного договору і безпекових гарантій. Але. Росія не хоче вести діалог з Україною, і йти на жодні поступки. Росія все ще сподівається завдати воєнної поразки ЗСУ, хоча б на Донбасі, і відтяпати якомога більше територій на півдні України. Це їхній план.

Українці змушені шукати безпечні місця / Фото 24 каналу

Цікаво Російський план провалився: що буде після перемоги України

5. Що залишається робити Україні?

Вести війну і наносити якомога більше втрат ворогу, щоб побільше похоронок йшли в Росію. Україна має затягувати конфлікт і втягувати туди Росію якомога глибше. Ми маємо змусити Росію піти геть і вивести свої війська. А потім працювати над тим, щоб Росія заплатила за вечірку, оплатила ремонт і прибрала квартиру.

6. Я особисто схиляюся до сценарію, що війна буде тривати ще дуже довго. І в цій війні сторони будуть виснажувати одна одну. Росія буде бомбити наші міста; а західні санкції будуть спустошувати російську економіку.

Партизанська війна проти росіян стане реальністю. Тому що сторони конфлікту будуть в умовах, коли Росія не зможе атакувати, а Україна не зможе звільняти території через обмежені ресурси. Війна стане позиційною, і статичною. Натомість протистояння перейде в міжнародні суди та на дипломатичне поле. Знову буде мільйон мирних планів та концепцій; раунди переговорів та зустрічей. Але це все не принесе мир, поки буде живий Путін і його клептоманська політична система.

7. Західна воєнна і фінансова допомога будуть зміцнювати Україну, і даватимуть нам більше переваг, ніж матимуть росіяни. Навіть, якщо до початку травня ми вийдемо на перемир'я, стійкого миру не буде.

Це буде передишка, і сторони будуть готувати нові сили для продовження війни. Вважайте, що навіть якщо і буде проміжна мирна угода – умовний Мінськ – 3, то його точно ніхто не буде виконувати. Особливо, якщо цей новий договір Росія буде нам нав'язувати силою.

8. Військово-політичне керівництво України розуміє логіку розвитку цієї війни. А тому закономірно, що намагається ухвалити грамотні економічні та політичні рішення, які допоможуть запустити економіку, забезпечити продовольчу безпеку та функціонування тилів на Західній Україні. Люди – це головний ресурс, і якщо правильно ними скористатися, то ми виграємо цю бійню.

Наша армія стала дуже сильною; ми отримали багато найновішого озброєння; у нас стала ще сильніша ППО, і скоро будуть надані ще потужніші види озброєння. Західні партнери будуть безперервно забезпечувати нас пальним. Головне, що весь світ нас підтримує і демонструє солідарність з нами. Ми виграємо цю війну, тому що сотні років українці завжди воювали за свою землю. Нас морили голодом, але ми вижили і зберегли націю. І зараз вистоїмо і все збережемо.

Також цікаво – Я бачив як снаряд влучав у сусідній будинок, – історія киянина, який переїхав у Львів: дивіться відео