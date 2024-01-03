Обстріл Харкова та "бавовна" у Росії та Криму: хронологія 679 дня повномасштабної війни

Майже другий рік українські захисники відбивають російську агресію. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення.

Велика війна триває вже 679 днів. Про головні події цього дня на фронті, міжнародній сцені та дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Помирають в дорозі до лікарні: на окупованій Луганщині серйозні проблеми з медициною