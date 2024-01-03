Обстріл Харкова та "бавовна" у Росії та Криму: хронологія 679 дня повномасштабної війни
Майже другий рік українські захисники відбивають російську агресію. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення.
Велика війна триває вже 679 днів. Про головні події цього дня на фронті, міжнародній сцені та дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.
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1 січня під час візиту до військового госпіталю Путін заявив, що "Україна Росії не ворог", а це війна Росії і Заходу. Також він сказав, що нібито США і ЄС вже готові до переговорів. Така риторика означає, що Путін намагається нівелювати Україну як суб'єктного гравця, змусити Захід домовлятися за її спиною, а також приховати свої справжні наміри щодо експансії України. Згода Заходу вести переговори про Україну без України означатиме, що він визнає право Росії нав'язувати свою волю країнам, які вона вважає сферою свого впливу, вважають аналітики. За останню добу відбулося 57 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Південно-східніше Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне положення. На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій. Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 пункти управління, артилерійську систему, радіолокаційну систему та склад паливно-мастильних матеріалів противника. У ніч проти 3 січня вибухи лунали й у тимчасово окупованому Севастополі. Окупаційна влада повідомляла про начебто збиття ракети над містом. Вранці окупанти також анонсували, що автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Близько 6:00 його поновили. У ніч проти 3 січня, а також зранку у Бєлгороді було чути вибухи. Місцева влада заявляла про роботу ППО, про начебто збиття кількох повітряних цілей. О 6 ранку губернатор області повідомив про ракетну небезпеку та закликав жителів спуститися до укриттів. У ніч проти 3 січня російські окупанти обстріляли Харків балістикою, вдаривши по цивільній інфраструктурі. Відомо, що ворог ракетою поцілив у будівлю однієї зі шкіл Основ’янського району. Частина двоповерхової будівлі обвалилася. На місті вибуху – вирва діаметром близько десяти метрів, наповнена водою. У щонайменше трьох будинках, розташованих поряд, вибито вікна.
В ISW проаналізували заяву Путіна про те, що Захід - це ворог
На Запоріжжі Сили оборони просунулися вперед біля Вербового
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. В районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції.
Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Окупанти вкотре перекривали Кримський міст
У російську Бєлгороді не вмовкали вибухи до ранку
Росіяни влучили ракетою у школу у Харкові
1 січня під час візиту до військового госпіталю Путін заявив, що "Україна Росії не ворог", а це війна Росії і Заходу. Також він сказав, що нібито США і ЄС вже готові до переговорів.
Така риторика означає, що Путін намагається нівелювати Україну як суб'єктного гравця, змусити Захід домовлятися за її спиною, а також приховати свої справжні наміри щодо експансії України.
Згода Заходу вести переговори про Україну без України означатиме, що він визнає право Росії нав'язувати свою волю країнам, які вона вважає сферою свого впливу, вважають аналітики.
За останню добу відбулося 57 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Південно-східніше Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне положення.
На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.
Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 пункти управління, артилерійську систему, радіолокаційну систему та склад паливно-мастильних матеріалів противника.
У ніч проти 3 січня вибухи лунали й у тимчасово окупованому Севастополі. Окупаційна влада повідомляла про начебто збиття ракети над містом.
Вранці окупанти також анонсували, що автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Близько 6:00 його поновили.
У ніч проти 3 січня, а також зранку у Бєлгороді було чути вибухи. Місцева влада заявляла про роботу ППО, про начебто збиття кількох повітряних цілей.
О 6 ранку губернатор області повідомив про ракетну небезпеку та закликав жителів спуститися до укриттів.
У ніч проти 3 січня російські окупанти обстріляли Харків балістикою, вдаривши по цивільній інфраструктурі.
Відомо, що ворог ракетою поцілив у будівлю однієї зі шкіл Основ’янського району.
Частина двоповерхової будівлі обвалилася. На місті вибуху – вирва діаметром близько десяти метрів, наповнена водою. У щонайменше трьох будинках, розташованих поряд, вибито вікна.