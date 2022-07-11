З Чорнобаївки у Крим за день виїхали 6 рефрижераторів зі знищеними окупантами
Триває 138 доба героїчного протистояння України російським окупантам. росія зазнає нищівних втрат особового складу, зокрема, завдяки майстерним влучанням ЗСУ по скупченнях загарбників на Півдні.
Цього дня лише з Херсонщини у Крим виїхало 6 рефрижераторів з тілами мертвих росіян. Про це 24 каналу повідомили власні джерела в українській воєнній розвідці.
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Тіла окупантів масово звозять з Херсонщини до Криму
За інформацією української розвідки, вранці 11 липня зі славнозвісної Чорнобаївки у Крим вирушило 6 рефрижераторів з тілами мертвих окупантів. При цьому "пощастило" далеко не всім загиблим росіянам – тіла деяких просто спалили на тимчасово окупованій території материкової України.
Всередині (рефрижераторів – ред. 24 канал) – загиблі окупанти. Деякі тіла при цьому звозять КамАЗами на звалище поблизу Херсона й там спалюють,
– повідомив розвідник.
До слова, раніше у розвідці повідомляли, що 11 липня ЗСУ завдали потужного удару по силах окупантів у Херсонській області. Нашим захисникам і захисницям вдалось ліквідувати близько сотні росіян, ще 200 загарбників отримали поранення, орієнтовно половина з них – перебуває у важкому стані.
Тоді з тимчасово окупованого Криму ворог пригнав понад 10 реанімаційних автомобілів – ймовірно, для перевезення й рятування керівників підрозділів російських спецслужб.
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Загальні втрати окупантів станом на ранок 10 липня
Додамо, що загалом з 24 лютого росія вже втратила у широкомасштабній війні проти України:
- близько 37 400 військовослужбовців;
- танків – 1 645 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 828 одиниць;
- артилерійських систем – 838 одиниці;
- ракетних систем залпового вогню – 247 одиниць;
- засобів протиповітряної оборони – 109 одиниць;
- літаків – 217 одиниць;
- гелікоптерів – 188 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 676 одиниць;
- крилатих ракет – 155 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та цистерн з паливом – 2 696 одиниць;
- спеціальної техніки – 66 одиниць.
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