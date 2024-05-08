Масований обстріл України, окупанти цілили в енергооб'єкти: хронологія 805 дня війни

8 травня 2024, 07:35
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Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України та завдавати масованих ракетних обстрілів по її території. Також окупанти не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій, втім, Сили оборони дають їм гідну відсіч.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 805 днів. Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ та головні події на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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08:23, 08 травня

На Кіровоградщині ворог поцілив у об'єкт критичної інфраструктури

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що у Олександрійському районі окупанти пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури.

Також він повідомив, що внаслідок атаки постраждала 8-річна дитина.

За його словами, руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та десятки гаражів.

08:19, 08 травня

Наслідки атаки на Запоріжжя

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що росіяни поцілили у об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, є руйнування. Попередньо, минулося без постраждалих. 

Секретарка міської ради Регіна Харченко також повідомила, що росіяни поцілили по обʼєкту енергетики.

08:17, 08 травня

Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК

У ДТЕК повідомили, що внаслідок масованої атаки пошкоджено 3 теплоелектростанції.

Окупанти завдали обладнанню серйозних пошкоджень. Наразі енергетики працюють намагаються ліквідувати наслідки атаки.

08:13, 08 травня

На Київщині горить об’єкт цивільної інфраструктури

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що внаслідок ракетної атаки та загоряння об'єкта цивільної інфраструктури є постраждалі.

Він розповів, що пошкодження отримали жінка 1952 року народження та чоловік 1990 року. Їх госпіталізовано до лікарні у стресовому стані з пошкодженням кінцівок.

07:31, 08 травня

Втрати окупнатів

Протягом минулої доби ЗСУ вдалося ліквідувати 970 російських солдатів та десятки одиниць техніки. 

Загальні втрати ворога становлять 477 430 осіб. 

Актуальні втрати ворога / Інфографіка Генштаб ЗСУ

07:30, 08 травня

Росія атакувала енергооб'єкти у 6 областях України

Міністерство енергетики України вранці 8 травня підтвердило інформацію про масовану атаку на енергетику.

Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях,
– повідомили у Міненерго.

У структурі додали, що наслідки наразі уточнюються. Проте енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

07:28, 08 травня

На Полтавщині ворог влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив, що вночі 8 травня в регіоні було гучно.

Попри вдалу роботу протиповітряної оборони, на жаль, є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі.

07:26, 08 травня

Відмінна робота ППО на Київщині

У КМВА розповіли, що для атаки на Київ ворог використав крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, які випускав із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Зокрема, там зазначили, що ракети на столицю заходили з кількох напрямків.

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені,
– мовиться у повідомлені.

Також у КМВА зазначили, що завдяки відмінній роботі ППО у місті обійшлося без жертв та постраждалих.

05:07, 08 травня

Робота ППО на Львівщині

Під ранок 8 травня у Львівській області пролунали вибухи.

Моніторингові пабліки зауважили при цьому, що ціллю окупантів міг бути знову Стрий. Ймовірно, росіяни могли спрямувати на місто три ракети. 

04:52, 08 травня

У Київській області відпрацювало ППО

Близько 4:30 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області. Там закликали дотримуватися інформаційної тиші та подбати про власну безпеку.

Згодом така ж інформація з'явилася і о 05:05.

04:47, 08 травня

Вибухи пролунали у Запоріжжі

Перші вибухи у Запоріжжі прогриміли о 4:36 під час масованого обстрілу. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згодом з'явилася інформація про повторні вибухи, перед цим повідомляли про загрозу застосування балістики по місту.

02:56, 08 травня

У Полтавській області чули вибухи

Кореспонденти Суспільного о 2:51 повідомили, що у Полтавській області було гучно. До цього там оголошували повітряну тривогу.

Згодом цю інформацію підтвердив і очільник ОВА – Філіп Пронін. 

Повітряні сили попереджали про загрозу атаки російськими безпілотниками типу "Шахед".

Автор: Ярослав Погончук