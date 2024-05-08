Масований обстріл України, окупанти цілили в енергооб'єкти: хронологія 805 дня війни
Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України та завдавати масованих ракетних обстрілів по її території. Також окупанти не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій, втім, Сили оборони дають їм гідну відсіч.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 805 днів. Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ та головні події на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що у Олександрійському районі окупанти пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Також він повідомив, що внаслідок атаки постраждала 8-річна дитина. За його словами, руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та десятки гаражів. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що росіяни поцілили у об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, є руйнування. Попередньо, минулося без постраждалих. Секретарка міської ради Регіна Харченко також повідомила, що росіяни поцілили по обʼєкту енергетики. У ДТЕК повідомили, що внаслідок масованої атаки пошкоджено 3 теплоелектростанції. Окупанти завдали обладнанню серйозних пошкоджень. Наразі енергетики працюють намагаються ліквідувати наслідки атаки. Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що внаслідок ракетної атаки та загоряння об'єкта цивільної інфраструктури є постраждалі. Він розповів, що пошкодження отримали жінка 1952 року народження та чоловік 1990 року. Їх госпіталізовано до лікарні у стресовому стані з пошкодженням кінцівок. Міністерство енергетики України вранці 8 травня підтвердило інформацію про масовану атаку на енергетику. Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях, У структурі додали, що наслідки наразі уточнюються. Проте енергетики вже працюють над їх ліквідацією. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив, що вночі 8 травня в регіоні було гучно. Попри вдалу роботу протиповітряної оборони, на жаль, є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. У КМВА розповіли, що для атаки на Київ ворог використав крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, які випускав із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Зокрема, там зазначили, що ракети на столицю заходили з кількох напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені, Також у КМВА зазначили, що завдяки відмінній роботі ППО у місті обійшлося без жертв та постраждалих. Під ранок 8 травня у Львівській області пролунали вибухи. Моніторингові пабліки зауважили при цьому, що ціллю окупантів міг бути знову Стрий. Ймовірно, росіяни могли спрямувати на місто три ракети. Близько 4:30 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області. Там закликали дотримуватися інформаційної тиші та подбати про власну безпеку. Згодом така ж інформація з'явилася і о 05:05. Перші вибухи у Запоріжжі прогриміли о 4:36 під час масованого обстрілу. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Згодом з'явилася інформація про повторні вибухи, перед цим повідомляли про загрозу застосування балістики по місту. Кореспонденти Суспільного о 2:51 повідомили, що у Полтавській області було гучно. До цього там оголошували повітряну тривогу. Згодом цю інформацію підтвердив і очільник ОВА – Філіп Пронін. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки російськими безпілотниками типу "Шахед".
На Кіровоградщині ворог поцілив у об'єкт критичної інфраструктури
Наслідки атаки на Запоріжжя
Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК
На Київщині горить об’єкт цивільної інфраструктури
Втрати окупнатів
Росія атакувала енергооб'єкти у 6 областях України
– повідомили у Міненерго.
На Полтавщині ворог влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури
Відмінна робота ППО на Київщині
– мовиться у повідомлені.
Робота ППО на Львівщині
У Київській області відпрацювало ППО
Вибухи пролунали у Запоріжжі
У Полтавській області чули вибухи
Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що у Олександрійському районі окупанти пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури.
Також він повідомив, що внаслідок атаки постраждала 8-річна дитина.
За його словами, руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та десятки гаражів.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що росіяни поцілили у об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, є руйнування. Попередньо, минулося без постраждалих.
Секретарка міської ради Регіна Харченко також повідомила, що росіяни поцілили по обʼєкту енергетики.
У ДТЕК повідомили, що внаслідок масованої атаки пошкоджено 3 теплоелектростанції.
Окупанти завдали обладнанню серйозних пошкоджень. Наразі енергетики працюють намагаються ліквідувати наслідки атаки.
Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що внаслідок ракетної атаки та загоряння об'єкта цивільної інфраструктури є постраждалі.
Він розповів, що пошкодження отримали жінка 1952 року народження та чоловік 1990 року. Їх госпіталізовано до лікарні у стресовому стані з пошкодженням кінцівок.
Міністерство енергетики України вранці 8 травня підтвердило інформацію про масовану атаку на енергетику.
Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях,
У структурі додали, що наслідки наразі уточнюються. Проте енергетики вже працюють над їх ліквідацією.
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив, що вночі 8 травня в регіоні було гучно.
Попри вдалу роботу протиповітряної оборони, на жаль, є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі.
У КМВА розповіли, що для атаки на Київ ворог використав крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, які випускав із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Зокрема, там зазначили, що ракети на столицю заходили з кількох напрямків.
Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені,
Також у КМВА зазначили, що завдяки відмінній роботі ППО у місті обійшлося без жертв та постраждалих.
Під ранок 8 травня у Львівській області пролунали вибухи.
Моніторингові пабліки зауважили при цьому, що ціллю окупантів міг бути знову Стрий. Ймовірно, росіяни могли спрямувати на місто три ракети.
Близько 4:30 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області. Там закликали дотримуватися інформаційної тиші та подбати про власну безпеку.
Згодом така ж інформація з'явилася і о 05:05.
Перші вибухи у Запоріжжі прогриміли о 4:36 під час масованого обстрілу. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Згодом з'явилася інформація про повторні вибухи, перед цим повідомляли про загрозу застосування балістики по місту.
Кореспонденти Суспільного о 2:51 повідомили, що у Полтавській області було гучно. До цього там оголошували повітряну тривогу.
Згодом цю інформацію підтвердив і очільник ОВА – Філіп Пронін.
Повітряні сили попереджали про загрозу атаки російськими безпілотниками типу "Шахед".