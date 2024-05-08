Масований обстріл України, окупанти цілили в енергооб'єкти: хронологія 805 дня війни

Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України та завдавати масованих ракетних обстрілів по її території. Також окупанти не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій, втім, Сили оборони дають їм гідну відсіч.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 805 днів. Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ та головні події на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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