Низку областей вночі атакували "Шахеди": хронологія 893 дня війни

В Україні 4 серпня триває 893 доба повномасштабного вторгнення Росії. Загарбники не припиняють атакувати нашу державу як з повітря, так і на фронті, однак наші захисники героїчно відбивають всі напади та завдають агресору невідворотних втрат.

Які важливі події цього дня були на фронті, у тилу та на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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