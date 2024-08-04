Низку областей вночі атакували "Шахеди": хронологія 893 дня війни
В Україні 4 серпня триває 893 доба повномасштабного вторгнення Росії. Загарбники не припиняють атакувати нашу державу як з повітря, так і на фронті, однак наші захисники героїчно відбивають всі напади та завдають агресору невідворотних втрат.
Які важливі події цього дня були на фронті, у тилу та на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.
До теми Росіяни запускали крилаті ракети: на Полтавщині чули вибухи, працювала ППО
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що у ніч на 4 серпня 2024 року ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області по Полтавщині. Росіяни також вдарили 5 ударними БпЛА "Шахед", район пусків Приморсько-Ахтарськ у Росії. Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збито п'ять БпЛА Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях, Інформація щодо російських ракетоносіїв морського базування від ВМС ЗСУ станом на 06:00: Вранці 3 серпня міноборони країни агресорки запевнило своїх громадян, що вночі протиповітряна оборона російських військ збила одразу нібито 75 безпілотників. Зокрема, 36 з них – над Ростовською областю. Водночас губернатор області Голубєв прозвітував про атаку 55 безпілотниками. Решта, схоже, таки точно долетіла до цілей. Територію Ростовської області атакували 55 українських БпЛА. Внаслідок атаки жертв та постраждалих немає. У місцях падіння безпілотників ліквідацією наслідків займаються служби екстреного реагування, До слова, Голубєв також визнав, що під час атаки були пошкоджені складські об’єкти у двох районах області. Ліквідацією наслідків "падіння уламків" займалися служби екстреного реагування. Схоже, ситуація на ранок після атаки БпЛА була непростою, адже, за повідомленням Голубєва о 12:00 3 серпня, у Морозівському районі ввели режим надзвичайної ситуації. Про його скасування – досі ані слова. В Україні відбій загрози ударних БпЛА по областях, пишуть Повітряні сили. Цієї ночі їх було небагато, останній зник у небі Кіровоградської області.
Скільки "Шахедів" вдалося збити вночі
– написав генерал.
Скільки ворожих ракетоносіїв перебуває у морях
У Росії випадково визнали, що проґавили десятки безпілотників під час атаки на "Морозовськ"
– писав він.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що у ніч на 4 серпня 2024 року ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області по Полтавщині.
Росіяни також вдарили 5 ударними БпЛА "Шахед", район пусків Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збито п'ять БпЛА Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях,
Інформація щодо російських ракетоносіїв морського базування від ВМС ЗСУ станом на 06:00:
Вранці 3 серпня міноборони країни агресорки запевнило своїх громадян, що вночі протиповітряна оборона російських військ збила одразу нібито 75 безпілотників. Зокрема, 36 з них – над Ростовською областю.
Водночас губернатор області Голубєв прозвітував про атаку 55 безпілотниками. Решта, схоже, таки точно долетіла до цілей.
Територію Ростовської області атакували 55 українських БпЛА. Внаслідок атаки жертв та постраждалих немає. У місцях падіння безпілотників ліквідацією наслідків займаються служби екстреного реагування,
До слова, Голубєв також визнав, що під час атаки були пошкоджені складські об’єкти у двох районах області. Ліквідацією наслідків "падіння уламків" займалися служби екстреного реагування.
Схоже, ситуація на ранок після атаки БпЛА була непростою, адже, за повідомленням Голубєва о 12:00 3 серпня, у Морозівському районі ввели режим надзвичайної ситуації. Про його скасування – досі ані слова.
В Україні відбій загрози ударних БпЛА по областях, пишуть Повітряні сили. Цієї ночі їх було небагато, останній зник у небі Кіровоградської області.