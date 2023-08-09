Росія душить Україну, але не зможе проковтнути до кінця війни, – WP

Український контрнаступ триває. Україна використовує різноманітні стратегії задля досягнення своєї основної мети – звільнення своїх територій від російських загарбників.

На тлі контрнаступальної операції України представники адміністрації Байдена назвали виокремили одну із сильних сторін нашої держави – "стратегію дикобраза". На думку автора матеріалу, Девіда Ігнатіуса, саме завдяки цій стратегії українські військові зараз кілометр за кілометром звільняють окуповані території.

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Мета України на полі бою змінилася

У матеріалі видання йдеться, що завдяки "стратегії дикобраза" Україна відтіснила загарбників у Харківській та Херсонській областях.

"Україна виявилася абсолютно неперетравною для російських військових", – пише журналіст.

Зараз мета України на полі бою змінилася від блокування окупантів до вигнання їх з окупованих територій. Прорвати російські мінні поля було надзвичайно важко. Це коштувало Україні людських життів і обладнання.

Зараз Україна ще може досягти перерізати російський коридор до Криму. Проте варто врахувати, що всього за три місяці настане жовтень та неминуча зміна погоди. На думку Девіда Ігнатіуса, це зупинить просування України.

Путін має боротися із трьома "П"

Російський диктатор Владімір Путін все ще вірить, що зможе виснажити Україну. Можливо, він уявляє, що якщо його розбита армія втримається, поступливий Дональд Трамп повернеться до Білого дому і дасть йому те, що він хоче.

Але він повинен боротися з трьома "П" – вести пропагандистську битву, яку він програє, стримувати партизанську війну на підконтрольних територіях та враховувати зростання політичної роздробленості у Росії.

Захисники Глобального Півдня, скоріше, схиляються до України. Представники Бразилії, Індії, Південної Африки та Туреччини зустрілися минулими вихідними в Джидді, щоб почути українську формулу миру. Вона полягає у повному виведенні російських військ.

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На тимчасово окупованих територіях України та у самій Росії розгортається активний партизанський рух.

Кремль жорстоко намагався придушити опір у цих регіонах – дітей вивозили окупованих територій до Росії та змушувала українців отримувати російські паспорти для медичного обслуговування.

"Путін може уявити, що він може перетворити Україну на ще один "заморожений конфлікт", якщо затягуватиме бойові дії. Але покоління українців вчиться ненавидіти росіян, а партизанська боротьба триватиме", – йдеться у матеріалі.

Через війну з Україною у Росії теж почалися негаразди.

Аналітики говорять, що війна почала змінювати Росію. Ймовірно, відбуваються глибокі внутрішні зрушення – у режимі Путіна, у сприйнятті Путіна елітами та в ставленні суспільства до війни.

Роздроблена, деморалізована Росія – диявольський майданчик,

– пише журналіст.

Відповідно до внутрішніх опитувань, на які посилається Stanovaya, росіяни підтримують Путіна сильніше, ніж до війни, вони зліші на Захід і висловлюють сильну підтримку своїм військам. Внутрішній безлад у Росії ставить перед Путіним серйозну дилему, але це також дуже небезпечно для Заходу.

Росія намагається задушити Україну, однак проковтнути дикобраза не стане легше, скільки б не тривала війна.

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