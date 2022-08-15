Буде винесення російської армії вперед ногами, – Арестович про переговори з росією
Джерело:телеграм Олексія Арестовича
Колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер зробив чергову проросійську заяву. На неї жорстко відреагував Олексій Арестович.
Раніше Кіссинджер на Давоському форумі заявив, що Україна буцімто повинна поступитися своїм суверенітетом в обмін на припинення війни. За словами російського політолога та публіциста Андрія Піонтковського, незадовго після цього американський дипломат дав "дивовижне інтерв'ю", у якому виправдався за свої слова.
Цікаво Україна посіла перше місце у світі з "прокачки" іноземною зброєю, – військовий експерт
Також Кіссинджер тоді наголосив, що переговори між росією та Україною можуть розпочатися лише після відходу окупантів на позиції 23 лютого. Таку ж тезу колись озвучував президент Володимир Зеленський.
російську армію винесуть вперед ногами
Позаштатний радник голови Офісу Президента прокоментував свіжу капітуляційну заяву Кіссинджера.
У всій цій історії найпоказовішою є навіть не спроба вмовити нас на переговори (читай, припинення вогню) шляхом ядерного шантажу на ЗАЕС, а випуск кракена-Кіссинджера з його пропозицією "вступу до НАТО в обмін на території",
– заявив Арестович.
Він нагадав, що Ізраїль вже двічі проходив таку історію – "мир в обмін на території". Обидва рази стало тільки гірше.
"І нагадаю також, що російська армія вже перебуває за межею стратегічного зламу: мобілізація провалена, море відмовників, нового великого наступу організувати не в змозі, ракетні обстріли – кіт наплакав", – додав радник голови ОП.
За його словами, є знакові персонажі та події, поява яких є ознакою заміни якщо не епохи, то фази, зокрема:
- повернення McDonald's ознаменувало перехід стратегічної ініціативи до України,
- удар по аеродрому в Саках,
- прорив гіркіна на Херсонщину з Криму,
- а тепер ще й "надрив" Кіссинджера.
"Ні, хлопці. Не буде жодного обміну територій. Ні на що, навіть на НАТО. І не намагайтеся", – наголосив Арестович.
Він підсумував, що буде лише послідовне та зосереджене "винесення російської армії з українських територій вперед ногами".
Варто подивитися – Кіссинджер заявив, що війну можна завершити вступом України до НАТО, але без деяких територій: відео