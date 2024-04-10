Атака на Південь, чи зайшли окупанти в Роботине: хронологія 777 дня війни
Російські військові продовжують терор цивільного населення. У ніч на 10 квітня окупанти вкотре атакували "Шахедами" й ракетами. Зокрема, завдали ударів по Півдню України. Окрім того, агресор намагається просуватися на полі бою. ЗСУ дають ворогу потужну відсіч.
Про головні події 777 дня повномасштабної війни, наслідки російських атак, нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на полі бою 10 квітня – пише 24 Канал.
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Вранці під час тривоги в Одеській області прогриміло кілька вибухів. Повітряні сили попереджали про ракету. Перед цим регіон атакували ударні безпілотники. У Миколаєві прогриміли вибухи. Напередодні Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛА з Чорного моря. Міністр оборони США висловився щодо українських атак по російських нафтопереробних заводах. Глава Пентагону зазначив, що наслідки від подібних атак можуть вплинути на світові енергетичні ринки. Ллойд Остін порадив українцям зосередитися на ураженні інших цілей в Росії. Зокрема, тих, що мають безпосередній вплив на ситуацію на фронті. В Очакові під час тривоги пролунали вибухи. Військові попереджали, що на Миколаївщину летять "Шахеди". Журналісти повідомили, що в деяких районах Запоріжжя під час тривоги було чути звук вибуху. Президент в інтерв'ю Bild заявив, що Україна має стратегічний план для контрнаступу. Водночас Зеленський наголосив на необхідності сучасної зброї для повернення окупованих територій. У мережі ширилася інформація, що росіяни нібито зайшли в Роботиному у Запорізькій області. У 65 окремій механізованій бригаді наголосили, що ці дані не відповідають дійсності. Але успіху окупанти не мають, і про спроби штурмів ми теж регулярно повідомляємо, Підготовлений до другого читання законопроєкт про мобілізацію містить в собі норму про можливість громадян України, що перебувають за кордоном, оновити персональні дані військово-облікових документів без повернення в Україну. Комітет Верховної Ради 9 квітня завершив роботу над законопроєктом про мобілізацію до другого читання у парламенті. Зокрема, остаточно визначив обов'язковість наявності е-кабінету у військовозобов'язаних громадян.
Одеську область атакували "Шахеди" та ракети
У Миколаєві вибухи: летіли російські дрони
Замість ударів по НПЗ: у Пентагоні порадили Україні зосередитися на інших цілях в Росії
В Очакові вибухи: летіли "Шахеди"
У Запоріжжі пролунали вибухи
Зеленський про новий контрнаступ України
У ЗСУ спростували заяви, що росіяни зайшли й закріпилися в Роботиному
– підкреслили в 65 ОМБр.
У Раді запропонували дозволити чоловікам за кордоном дистанційно оновити дані в ТЦК
Що вирішив комітет про електронний кабінет військовозобов'язаного
Вранці під час тривоги в Одеській області прогриміло кілька вибухів. Повітряні сили попереджали про ракету. Перед цим регіон атакували ударні безпілотники.
У Миколаєві прогриміли вибухи. Напередодні Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛА з Чорного моря.
Міністр оборони США висловився щодо українських атак по російських нафтопереробних заводах. Глава Пентагону зазначив, що наслідки від подібних атак можуть вплинути на світові енергетичні ринки.
Ллойд Остін порадив українцям зосередитися на ураженні інших цілей в Росії. Зокрема, тих, що мають безпосередній вплив на ситуацію на фронті.
В Очакові під час тривоги пролунали вибухи. Військові попереджали, що на Миколаївщину летять "Шахеди".
Журналісти повідомили, що в деяких районах Запоріжжя під час тривоги було чути звук вибуху.
Президент в інтерв'ю Bild заявив, що Україна має стратегічний план для контрнаступу. Водночас Зеленський наголосив на необхідності сучасної зброї для повернення окупованих територій.
У мережі ширилася інформація, що росіяни нібито зайшли в Роботиному у Запорізькій області. У 65 окремій механізованій бригаді наголосили, що ці дані не відповідають дійсності.
Але успіху окупанти не мають, і про спроби штурмів ми теж регулярно повідомляємо,
Підготовлений до другого читання законопроєкт про мобілізацію містить в собі норму про можливість громадян України, що перебувають за кордоном, оновити персональні дані військово-облікових документів без повернення в Україну.
Комітет Верховної Ради 9 квітня завершив роботу над законопроєктом про мобілізацію до другого читання у парламенті. Зокрема, остаточно визначив обов'язковість наявності е-кабінету у військовозобов'язаних громадян.