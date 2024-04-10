Атака на Південь, чи зайшли окупанти в Роботине: хронологія 777 дня війни

Російські військові продовжують терор цивільного населення. У ніч на 10 квітня окупанти вкотре атакували "Шахедами" й ракетами. Зокрема, завдали ударів по Півдню України. Окрім того, агресор намагається просуватися на полі бою. ЗСУ дають ворогу потужну відсіч.

Про головні події 777 дня повномасштабної війни, наслідки російських атак, нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на полі бою 10 квітня – пише 24 Канал.

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