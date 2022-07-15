Назар принципово говорив з ними українською, – батько полоненого захисника "Азовсталі"

Деяким захисникам з "Азовсталі" вдавалося додзвонитися до рідних з полону. Їх годують двічі на день, але інколи підступно будять серед ночі.

Про це 24 каналу розповів батько полоненого захисника "Азовсталі" Володимир Куртяник. Його син потрапив на відео російського пропагандиста. Назар принципово говорив з ним українською мовою.

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Захисникам розбили телефони під час виходу

За його словами, з військовими із гарнізону Маріуполя практично немає зв'язку. Окупанти розбили телефони під час виходу з "Азовсталі". Але інколи комусь таки вдається додзвонитися до своїх рідних.

Володимир Куртяник дізнався, що його син перебуває в полоні в Оленівці з кількох джерел. Одна із захисниць додзвонилися до рідних та передала, що Назар живий. Батько також побачив його на відео у російського пропагандиста.

Там є уривочок розмови в пропагандиста. Я дуже добре пізнаю голос свого сина. 100% гарантія, що він в Оленівці, – зазначив Володимир Куртяник.

Інформації про те, які умови в захисників Маріуполя практично немає. Батько знає, що їх годують двічі на день. Але інколи окупанти спеціально не дають спати – раптово будять серед ночі.

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