"Треба захищати свою державу": Буданов розповів, чи варто очікувати ескалації на фронті
- Керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що загострення на фронті вже триває, і підкреслив важливість захисту держави.
- Буданов попередив, що якщо Україна не захищатиме себе, то російське ТЦК може прийти так, як це відбувається на окупованих територіях.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловився про війну в Україні. А також розповів про ситуацію на фронті.
Зокрема, він зазначив, що загострення вже триває. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Ірині Сампан.
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Що сказав Буданов про ситуацію на фронті
За словами керівника ГУР, нічого нового ніхто не побачить до завершення мирних переговорів.
От куди дійдуть (росіяни – 24 Канал), це буде під їхнім контролем. Ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюсь, що розуміють всі. І нам, як громадянам, з цього треба робити висновок тільки один, що треба реально захищати свою державу, а не ховатись від ТЦК чи чогось подібного,
– зазначив Буданов.
Він також пояснив, що інакше прийде російське ТЦК так, як зараз це відбувається на окупованих територіях.
Зауважимо, що раніше заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що Україну чекає дуже складний період на фронті влітку та восени цього року через активізацію російських наступів. Він наголосив, що росіяни кинули всі сили на просування, і ситуація швидко погіршується.