Готуються до паніки: окупанти не знають, де на фронті чекати атаки ЗСУ

Окупанти готуються до зими та до паніки. Ворог не знає, де ще можуть вдарити Збройні Сили України.

Про це 24 Каналу заявив громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ та речник InformNapalm Михайло Макарук, зауваживши, що, за даними з деяких окупованих територій, росіяни готуються до великої хвилі мобілізації.

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"Розуміють, що буде в них низьке забезпечення військовою технікою та артилерійським озброєнням. Проте, оте "був останній та стрімкий "вирішальний крок", – сказав Макарук.

Основне те, що загарбники готуються до паніки. Адже українська армія атакує у різних місцях. Окупанти отримують прочуханки як під Бахмутом, так і поблизу Авдіївки, Вугледару.

Бердянськ навіть у них у зведеннях з'явився. А хто його знає, куди ще лупанути ми можемо. І вони це розуміють,

– додав громадський діяч.

Росіяни готуються до зими та до паніки: дивіться відео

Інстинкт самозбереження ворога

Рух ЗСУ може змінитися. Військовослужбовець додав, що варто пригадати, як тривала Херсонська наступальна операція. Мовляв, спочатку українські війська рухалися потихеньку, а згодом нахрапом.

"Адже, коли до тебе прориваються з боку навіть, заходять зі спини, є такий інстинкт самозбереження. Першочергово будеш думати як відступати, а потім все інше. Так само було на Харківському (напрямку – 24 Канал)", – наголосив речник InformNapalm.

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