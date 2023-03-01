Які варіанти для призупинення війни розглядає Росія: Данілов розкрив плани ворога

Росія має бажання у будь-який спосіб добитися певної "передишки" у цій війні. Вони хотіли б підписати певні "мирні угоди", щоб заново підготуватися і знову вдарити по Україні.

Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, окупанти планували захопити Україну буквально за кілька днів, але їм нічого не вдалося. Тепер вони намагаються якось викрутитися з цього становища.

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Я думаю, що у них є велике бажання у будь-який спосіб добитися якогось "передиху" у цій війні. Хочуть підписати певні угоди для того, щоб взяти собі певний проміжок часу та підготуватися,

– зазначив Данілов.

Україна нічого не підписуватиме з Росією

Як розповів Данілов, один із варіантів, який розглядає Росія, – підписання проміжних документів про перемир'я. Паралельно вони можуть просувати огидний проєкт "друга Україна", який роздмухує в Кремлі одіозний Віктор Медведчук та його сателіти, "які російською мовою "вєщают" по деяких каналах та розповідають, як нам жити".

Все це – марно витрачений час та гроші на різні проєкти. Не пройде і не проходило. Жодних шансів, що ми щось з ними підписуватимемо, на сьогодні немає,

– підкреслив Данілов.

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Він наголосив, що зараз абсолютно інша ситуація у порівнянні з 24 лютого 2022 року. Тоді мало хто вірив, що Україна здатна відбити напад Росії. Тепер ситуація змінилася – допомога їде, а союзників зараз ще більше.

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