Наші розвідки почали працювати, – Зеленський охарактеризував взаємини України та Ізраїлю

Ізраїль поділився з Україною секретними даними про іранські дрони-камікадзе. Українська та ізраїльська розвідка розпочали спільну роботу.

Про це заявив Володимир Зеленський на брифінгу з президентом Гвінеї. Він також додав, що цього поки замало і він очікує ще більше допомоги від Ізраїлю у майбутньому.

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"Я бачу ці кроки вперед, після великої паузи": Зеленський про допомогу Ізраїлю

Під час брифінгу Президент України офіційно підтвердив інформацію про те, що Ізраїль передав Україні розвіддані щодо іранських безпілотників. Він зауважив, що бачить позитивний результат у допомозі Україні.

Я скажу вам чесно, я задоволений останніми днями. Ми почали працювати,

– прокоментував відносини з Ізраїлем Володимир Зеленський.

Однак президент зазначив, що цього замало. Ізраїль має більше підтримувати Україну, адже, як ніхто інший, знає про те, що таке війна.

Глава держави додав, що українська та ізраїльська розвідки вже почали співпрацювати. Інформація, яку отримала від Ізраїлю Україна, лише підтвердила дані української розвідки.

Окрім цього, президент Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих, що стали жертвами іранських дронів. Очільник країни наголосив, що вже близько 400 безпілотників було випущено російськими військами для обстрілів території України.

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Відносини України та Ізраїлю: останні новини

24 жовтня Президент України Володимир Зеленський попросив Ізраїль визначитися зі своєю позицією щодо російської війни проти України. Він наголосив, що вибір стоїть між демократичним світом та російським терором.

Водночас публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Ізраїль "заграє" з Росією і не передає Україні системи ППО, бо боїться. Річ у тім, на його думку, що Ізраїль має домовленість з країною-агресоркою.

Піонтковський каже, що колись Росія пообіцяла не реагувати на те, що ізраїльські ракети обстрілюють іранські бази в Сирії. Тому зараз Ізраїль вагається, щоб Росія не подумала, що домовленість порушена.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що надасть Штатам докази використання іранських дронів-камікадзе в Україні. Співробітники Служби безпеки Ізраїлю провели аналіз фрагментів безпілотників, зроблених в Ірані, та тих, що збили в Україні. Тепер є фотодокази того, що саме іранські дрони атакують Україну.

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