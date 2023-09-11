Цей час ще не прийшов: генерал Міллі розповів, коли закінчиться війна в Україні

Вже понад півтора року в Україні відбувається війна. Генерал Марк Міллі назвав три умови для її завершення.

Український контрнаступ триває четвертий місяць. Голова Об'єднаного комітету керівників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що не бачить переспективи завершення війни у найближчому майбутньому.

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Три сценарії закінчення війни

За словами Міллі, жодна зі сторін конфлікту – ні Україна, ні Росія – наразі не готові поступатися. Бо жодна з них не досягла своїх політичних цілей військовим шляхом. Генерал переконаний, що війна триватиме, допоки росіяни або українці не отримають бажаного результату у військовому протистоянні.

Є ще третій варіант завершення війни – обидві сторони мають визнати, що військовими засобами не здатні досягнути своїх цілей і погодитися на мирні переговори. Втім, зауважив Міллі, для реалізації жодного з цих варіантів час ще не настав.

Він додав, що перед Україною стоїть непроста задача: лінія фронту велика, далі – погіршення погодних умов.

Отже, попереду на українців чекає важка боротьба. Це ще не кінець,

– зауважив генерал.

Війна в Україні може завершитися і в 2023 році, однак є кілька "але"