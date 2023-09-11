Цей час ще не прийшов: генерал Міллі розповів, коли закінчиться війна в Україні
Джерело:CBSNews
Вже понад півтора року в Україні відбувається війна. Генерал Марк Міллі назвав три умови для її завершення.
Український контрнаступ триває четвертий місяць. Голова Об'єднаного комітету керівників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що не бачить переспективи завершення війни у найближчому майбутньому.
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Три сценарії закінчення війни
За словами Міллі, жодна зі сторін конфлікту – ні Україна, ні Росія – наразі не готові поступатися. Бо жодна з них не досягла своїх політичних цілей військовим шляхом. Генерал переконаний, що війна триватиме, допоки росіяни або українці не отримають бажаного результату у військовому протистоянні.
Є ще третій варіант завершення війни – обидві сторони мають визнати, що військовими засобами не здатні досягнути своїх цілей і погодитися на мирні переговори. Втім, зауважив Міллі, для реалізації жодного з цих варіантів час ще не настав.
Він додав, що перед Україною стоїть непроста задача: лінія фронту велика, далі – погіршення погодних умов.
Отже, попереду на українців чекає важка боротьба. Це ще не кінець,
– зауважив генерал.
Війна в Україні може завершитися і в 2023 році, однак є кілька "але"
- Сам президент Зеленський та його представники неодноразово зазначали, що про завершення війни можна говорити лише тоді, коли Росія повністю залишить окуповані нею території. Нещодавно в інтерв'ю португальському каналу глава держави припустив, що війна може закінчитися і в 2023 році, однак для цього потрібні певні умови. І головна з них – це успіх України на полі бою. А також відповідна реакція міжнародних партнерів на нього.
- Голова української розвідки Кирило Буданов своєю чергою назвав одну умову, без якої неможливе завершення війни в Україні. Це повернення до адмінкордонів 1991 року. На думку розвідника, без цього конфлікт триватиме в тій чи іншій формі все життя.
- Також глава ГУР заявив, що війна в Україні не може бути довготривалою. Бо у росіян немає для цього можливостей.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган після зустрічі з Путіним у Сочі висловив свою думку з приводу ймовірного закінчення конфлікту. Він заявив, що не бачить жодної перспективи для миру у найближчому майбутньому.