Чи готові росіяни "до останнього" обороняти окуповані території: відповідь Марківа

У більшості росіян, які йдуть на нашу землю, немає мотивації воювати. В окупантів немає цінностей, вони беруть участь у війні лише через гроші.

А українські оборонці щодня просуваються все далі й вибивають агресора з нашої землі. Про це 24 каналу сказав нацгвардієць Віталій Марків. Тож постає питання – чи готові загарбники "до останнього" обороняти тимчасово окуповані території. Він спробував дати на нього відповідь.

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На його думку, окупанти оборонятимуть будь-яке тимчасово окуповане місце лише завдяки загороджувальним загонам, які стоятимуть позаду. Вже неодноразово з перехоплених розмов було чутно, що росіяни відмовляються це робити, однак їх змушують.

Військо невмотивоване. Їхня пропаганда починає давати збій,

– зазначив Марків.

"Ви станете добривом"

Марків також звернувся до загарбників й закликав їх покинути нашу землю, інакше окупанти будуть у ній.

"Окупантам я побажаю набагато більше "жестів доброї волі", але забирайтесь з нашої землі. Тому що ця земля вас прийме, ви станете тільки добривом", – закликав нацгвардієць.

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