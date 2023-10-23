Буде багато викликів, – у ГУР розповіли, чого українцям очікувати восени та взимку
В українській розвідці заявляють, що прийдешня зима буде для України такою ж важкою, як і торік. У ГУР кажуть, що перед українцями буде чимало викликів.
Представник ГУР МО Андрій Юсов, коментуючи, які виклики та загрози стоятимуть перед Україною взимку, сказав, що Росія майже за два роки не виконала жодного з озвучених завдань.
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У ГУР заявили, що Росія не виконала озвучені завдання
Юсов зазначає, що Україна своєю чергою виконує свої завдання, зокрема звільняє окуповані росіянами території та повертає своїх людей.
Ця зима буде так само важкою, нам треба буде вистояти і далі рухатись вперед,
– сказав він.
Представник розвідки розповів, що варто очікувати викликів на полі бою, а також ударів російських військових по цивільній інфраструктурі. Водночас він висловив переконання, що Україна переможе.
"Буде багато викликів: на полі бою, будуть удари по цивільній інфраструктурі і питання зовнішньої діяльності, дипломатичної діяльності – це все дуже складно, але, в результаті, спільна позиція українського суспільства, воєнно-політичного керівництва, коаліції країн вільного світу, які підтримують Україну, безумовно дасть свої результати. Україна переможе", – резюмував Юсов.
Російські військові наступають на Сході
- Восени 2023 року російські військові активізували дії на Сході України. Окупанти зосередили сили на Лимано-Куп'янському та Авдіївському напрямку.
- У планах росіян знову захопити Куп'янськ, оскільки це місто до визволення восени 2022 року було важливою транспортною розв'язкою та базою для логістичного забезпечення ворога.
- Росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони українських військ, проте наші воїни стримують агресора.
- Щодо Авдіївського напрямку, то там, як кажуть у ГУР, ситуація складна, але ворог зазнає великих втрат у живій силі та в техніці.
- Загострення у районі Авдіївки відбувається не вперше, оскільки в Росії раніше вже заявляли про намір вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
- В Україні також готуються протистояти можливим атакам Росії на енергетичну інфраструктуру нашої країни. У Міненерго стверджують, що Україна більш готова до атак Росії, аніж торік.
- Однак міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що дуже складно точно сказати, наскільки масованими будуть удари Росії й наскільки вони вплинуть на енергосистему України.