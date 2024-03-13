Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами", у Сумах є влучання: хронологія 749 дня війни

Росія не припиняє ведення кривавої повномасштабної війни проти України. Наші захисники активно працюють над тим, щоб дати відсіч агресору та відновити контроль над окупованими територіями.

Уже 749 днів Україна протистоїть Росії у повномасштабному вторгненні. Інформацію про ключові події 13 березня, поточну обстановку на фронті, а також про збитки, завдані ворогу, та руйнування від обстрілів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Прорив кордону в Росії та удар по будинку в Кривому Розі: хронологія 748 дня війни