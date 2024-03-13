Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами", у Сумах є влучання: хронологія 749 дня війни
Росія не припиняє ведення кривавої повномасштабної війни проти України. Наші захисники активно працюють над тим, щоб дати відсіч агресору та відновити контроль над окупованими територіями.
Уже 749 днів Україна протистоїть Росії у повномасштабному вторгненні. Інформацію про ключові події 13 березня, поточну обстановку на фронті, а також про збитки, завдані ворогу, та руйнування від обстрілів – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів та 2 засобах ППО противника. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність. В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника. В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 26 атак ворога. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога. Тут ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ. Як кажуть очевидці, у Рязані нафтозавод потрапив під атаку дронами. Внаслідок цього спалахнула пожежа. У небо здіймається густий дим. Місцеві мешканці кажуть, що по цьому заводу вдарили трьома безпілотниками. Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області начебто налетіли дрони вночі атакували українські дрони. Там працювала російська ППО. Місцева влада традиційно заявила, що все збили. У Сумській ОВА повідомили, що влучання "Шахеда" відбулося у багатоквартирний житловий будинок. На місці працюють аварійно-рятувальні служби.
Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення
Кілька безпілотників атакували нафтозавод у Рязанській області
У кількох областях Росії заявили про атаку дронами
Суми атакували "Шахеди": є влучання у житловий будинок
Ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів та 2 засобах ППО противника.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 26 атак ворога.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога. Тут ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Як кажуть очевидці, у Рязані нафтозавод потрапив під атаку дронами. Внаслідок цього спалахнула пожежа. У небо здіймається густий дим. Місцеві мешканці кажуть, що по цьому заводу вдарили трьома безпілотниками.
Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області начебто налетіли дрони вночі атакували українські дрони. Там працювала російська ППО. Місцева влада традиційно заявила, що все збили.
У Сумській ОВА повідомили, що влучання "Шахеда" відбулося у багатоквартирний житловий будинок. На місці працюють аварійно-рятувальні служби.