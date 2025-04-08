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24 Канал Новини України Україна готує удари вглиб Росії, ворог просувається на фронті: хронологія 1140 дня війни
8 квітня, 06:35
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Україна готує удари вглиб Росії, ворог просувається на фронті: хронологія 1140 дня війни

Сергій Попович

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1140 день. Ворог не змінює свого варварського підходу та продовжує терор українського мирного населення.

Про найголовніші події дня, ситуацію на фронті та російські удари 8 квітня повідомляє 24 Канал.

Дивіться також ISW показав просування окупантів на багатьох напрямках за добу: огляд боїв і карти фронту

06:41, 08 квітня

Аналіз ситуації на фронті від ISW станом на 8 квітня

ISW зауважив, що російські війська просунулися в Курській та Бєлгородській областях, поблизу Сіверська, Торецька, Покровська, Великої Новосілки та на заході Запорізької області.

06:39, 08 квітня

Цього року Україна забезпечить необхідний обсяг "дипстрайків", – Зеленський у зверненні

Володимир Зеленський наголосив, що Україна має досягти найбільших масштабів виробництва та постачання з можливих безпілотників.

Позитивна динаміка є також щодо "дипстрайків": конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших Сил оборони,
– заявив він.

06:38, 08 квітня

Росіяни просунулися біля 3 населених пунктів, ЗСУ теж мають успіхи, – DeepState

Сили Оборони України відкинули противника у Шевченку. Ворог просунувся біля Гуєво, Новолюбівки та в Часовому Яру,
– ідеться у повідомленні проєкту.

06:32, 08 квітня

Я незадоволений тим, що відбувається з бомбардуванням, тому що вони бомблять як божевільні прямо зараз. Вони бомблять... Це жахливо,
– прокоментував російські удари по Україні Дональд Трамп.