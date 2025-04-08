Україна готує удари вглиб Росії, ворог просувається на фронті: хронологія 1140 дня війни
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1140 день. Ворог не змінює свого варварського підходу та продовжує терор українського мирного населення.
Про найголовніші події дня, ситуацію на фронті та російські удари 8 квітня повідомляє 24 Канал.
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ISW зауважив, що російські війська просунулися в Курській та Бєлгородській областях, поблизу Сіверська, Торецька, Покровська, Великої Новосілки та на заході Запорізької області. Володимир Зеленський наголосив, що Україна має досягти найбільших масштабів виробництва та постачання з можливих безпілотників. Позитивна динаміка є також щодо "дипстрайків": конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших Сил оборони, Сили Оборони України відкинули противника у Шевченку. Ворог просунувся біля Гуєво, Новолюбівки та в Часовому Яру, Я незадоволений тим, що відбувається з бомбардуванням, тому що вони бомблять як божевільні прямо зараз. Вони бомблять... Це жахливо,
Аналіз ситуації на фронті від ISW станом на 8 квітня
Цього року Україна забезпечить необхідний обсяг "дипстрайків", – Зеленський у зверненні
– заявив він.
Росіяни просунулися біля 3 населених пунктів, ЗСУ теж мають успіхи, – DeepState
– ідеться у повідомленні проєкту.
– прокоментував російські удари по Україні Дональд Трамп.
ISW зауважив, що російські війська просунулися в Курській та Бєлгородській областях, поблизу Сіверська, Торецька, Покровська, Великої Новосілки та на заході Запорізької області.
Володимир Зеленський наголосив, що Україна має досягти найбільших масштабів виробництва та постачання з можливих безпілотників.
Позитивна динаміка є також щодо "дипстрайків": конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших Сил оборони,
Сили Оборони України відкинули противника у Шевченку. Ворог просунувся біля Гуєво, Новолюбівки та в Часовому Яру,
Я незадоволений тим, що відбувається з бомбардуванням, тому що вони бомблять як божевільні прямо зараз. Вони бомблять... Це жахливо,