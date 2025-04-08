Україна готує удари вглиб Росії, ворог просувається на фронті: хронологія 1140 дня війни

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1140 день. Ворог не змінює свого варварського підходу та продовжує терор українського мирного населення.

Про найголовніші події дня, ситуацію на фронті та російські удари 8 квітня повідомляє 24 Канал.

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