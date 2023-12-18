Російських речей не вистачає: хто допомагає армії окупантів з амуніцією

У Росії звикли все робити тихо й озвучувати населенню мінімум інформації. Тому питання мобілізації, забезпечення війська й загалом бойових дій в Україні переважно замовчують.

Важливі завдання окупанти вирішують тихо й у кулуарах. Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зауваживши, що коли з'явилося повідомлення про часткову мобілізацію, то події уже вийшли за межі передбаченого сценарію.

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Чи можуть в Росії оголосити мобілізацію

Владімір Путін під час так званої "прямої лінії" запевняв, що додаткових людських ресурсів не потрібно й все нібито йде за планом. Він навіть озвучив цифри, відповідно до яких в Україні воюють понад 600 тисяч росіян. Однак їх уже встигли спростувати.

Російський диктатор є найбільш ненадійним джерелом будь-якої статистики, адже в принципі її не знає. Тому його заявам не варто довіряти,

– сказав Сергій Асланян.

Замовчування всього, що відбувається у Росії, можна порівняти з репресіями 1937 – 1938 років, які ще називали "великим терором".

"Репресії були щоденними, людей кидали в тюрми, розстрілювали, виконували всі плани, але якогось особливого сплеску ніхто не бачив. Колись СРСР, а сьогодні Путін робить все тихо", – зазначив ведучий каналу "Ходорковський Live".

Однак не варто забувати, що у російського президента справді є необмежений людський ресурс. Країна настільки бідна, що єдина можливість для людей заробити гроші – це піти на війну.

Насправді це навіть не війна Росії з Україною, а війна Путіна з Україною. Але у нього в заручниках перебуває дуже багато бідних, інфантильних і не дуже розумних людей. Всі вони намагаються тихо заробити,

– підкреслив Асланян.

Він додав, що за межею бідності перебуває понад 22 мільйони росіян. Щонайменше половина з них – це боєздатні чоловіки, яким можна пообіцяти певну суму грошей, мобілізувати й відправити в Україну.

Чи є можливість забезпечити цих бійців

За словами Асланяна, всіх необхідних речей, спорядження, зброї, очевидно, не вистачає. Але перед російською владою не стоїть завдання повністю екіпірувати всіх своїх вояків. Ситуацію рятує те, що частина окупантів воюють у китайській формі. Стріляти вони не вміють, але й не особливо прагнуть навчитися.

Добігши до окопу й першого бойового зіткнення, багато з них навіть не ставлять патрон у патронник. Вони не військові, а просто виконують завдання, бо так їм наказує командир.

За моєю інформацією, починаючи з літа 2023 року, багато бійців були повністю переодягнені у форму, яку пошили в Китаї. Тому те, що закінчиться у Росії, забезпечить Китай,

– підкреслив Асланян.

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