Коли може затихнути чергова фаза боїв: прогноз військового експерта
У найближчому майбутньому ситуація у війні з росією може змінитися. ЗСУ отримають можливість завдавати серйозні вогневі вали по ворогу.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він наголошує, що ЗСУ продовжують ефективно протистояти величезній армії ворога. Але з кожним місяцем до України прибуває все більше якісного західного озброєння. Тому ситуація на війні може змінитися у найближчому майбутньому.
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Коли закінчиться нинішня фаза боїв
Черник вважає надзвичайно доречною тактику, яку обрав Генштаб ЗСУ у війні проти росії. Коротко її можна описати як боротьбу якості проти кількості. Дуже важливо, що керівництво вдумливо використовує наявні ресурси, аби максимально нищити ворога.
За словами військового експерта, до України продовжує регулярно прибувати західна допомога. В таких умовах ЗСУ вже зовсім скоро можуть отримати певну перевагу та здобудуть можливість завдати "великий вогневий вал" по ворогу.
На його думку, вже восени Збройні Сили матимуть такі необхідні умови.
На мій погляд, але я можу помилятися, наприкінці серпня – на початку вересня складуться перші умови для нанесення противнику великих вогневих валів. Не швидше. І то ще добрий місяць потрібно попрацювати, – наголошує Петро Черник.
Десь приблизно всередині жовтня теперішня фаза війни може потроху затихати.
Петро Черник про те, що буде далі відбуватися на війні росії проти України: дивіться відео
Окупанти намагаються посилити своє угруповання в Херсоні
- російські загарбники намагаються посилити власні війська у тимчасово окупованому Херсоні. Петро Черник вважає, що вони висмикуватимуть окупантів з Ізюмського та Донецького напрямків. Утім, якщо ЗСУ й надалі працюватимуть по мостах на правобережжі Херсонщини, то перспективи окупантів там досить туманні.
- Аналогічні дані підтверджує херсонський активіст Володимир Молчанов. Він наголошує, що нещодавно насильно мобілізованих з Донбасу замінили російські десантники, яких зараз досить багато у Херсоні. Ймовірно, вони готуються або захищатися, або йти у наступ в регіоні.