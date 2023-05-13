"Приліт" у Миколаєві, вибухи на Львівщині та у Хмельницькому: хронологія 444 дня війни

Про головні події 13 травня, боротьбу українців на фронті, у тилу та на дипломатичному рівні розповідає 24 Канал.
06:16 У Генштабі ЗСУ повідомили:
- вчора ворог завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з РСЗВ. Для завдання ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю вчергове використав ЗРК С-300.
- Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби там відбулося 47 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.
- З метою поповнення втрат в живій силі, до одного із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення з відмобілізованих осіб.
- Ворог збільшив кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області. Представниками російської комендатури здійснюється пошук так званих "інформаторів", проводяться обшуки.
- Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Протягом минулої доби наші воїни збили 22 ворожих БпЛА різних типів.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.
06:14
Очільник Львівської ОВА повідомив, що станом на цю годину в області спокійно. "Прошу жителів області утриматися від поширення неправдивої інформації про вибухи. Загроза ще триває", – зазначив Козицький. 05:56
Monitor пише, що над Кримом та Азовським морем зафіксована активна тактична авіація ворога. 05:52
Monitor пише, що продовжуються звуки вибухів на Львівщині. Цілі ще присутні на Заході. Там, де оголошено повітряні тривоги залишається загроза БпЛА "Шахедів". Причини небезпеки на Півдні уточнюються.05:50
Одеська, Запорізька, Закарпатська області – в укриття!05:49
Тривоги у Миколаївській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Закарпатській областях. 05:43
Нові повторні вибухи на Львівщині. Залишайтесь в укриттях. 05:38
У Львові чули ще два вибухи.05:29
Восьмий вибух у Хмельницькому. В ОВА просять людей залишатися в укриттях.05:23
На Львівщині чули повторні вибухи.05:17
Нові вибухи на Хмельниччині.05:06
У Львівській області оголосили повітряну тривогу. Перед тим жителі Львова повідомляли про звуки вибухів. 04:48
У Хмельницькому повторні вибухи.04:42
Моніторингові групи повідомляють, що на Львівщині було чутно вибухи.04:17
У Хмельницькому пролунав вибух.03:17
У Києві та області чули звуки вибухів. Моніторингові групи пишуть про загрозу атак БпЛА, зазначають, що працює ППО.03:02
У частині областей відбій тривоги.02:44
Повідомляють про вибухи у Херсоні.02:21
У низці областей оголосили повітряну тривогу.02:10
Моніторингові групи повідомляють про ворожі БпЛА.02:12
Очільник Миколаївської ОВА повідомив, що окупанти обстрілюють цивільні об'єкти. На 1 поверсі багатоповерхівки спалахнула пожежа. Згодом мер Миколаєва Олександр Сенкєвич уточнив, що пожежа спалахнула на підприємстві. Також згодом зазначили, що відомо про 3 постраждалих. 1 людину госпіталізували, 2 людям надали допомогу на місці.00:33
У ніч на 13 травня біля лікарні в Києві вибухнула швидка. Це підтвердили у КМВА. Після того, як вдалося погасити пожежу, на місці виявили труп 92-річної жінки. Також було виявлено 60-річну жінку з сильними опіками (1 – 2 ступенів важкості)00:11
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний анонсував звільнення з-під окупації Криму та Донбасу. Наголосив: "Ми знаємо, що для цього потрібно".