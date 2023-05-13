"Приліт" у Миколаєві, вибухи на Львівщині та у Хмельницькому: хронологія 444 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 444 добу. Російські терористи продовжують атакувати мирні населені пункти.

Про головні події 13 травня, боротьбу українців на фронті, у тилу та на дипломатичному рівні розповідає 24 Канал.

06:16 У Генштабі ЗСУ повідомили:

вчора ворог завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з РСЗВ. Для завдання ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю вчергове використав ЗРК С-300.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби там відбулося 47 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

З метою поповнення втрат в живій силі, до одного із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення з відмобілізованих осіб.

Ворог збільшив кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області. Представниками російської комендатури здійснюється пошук так званих "інформаторів", проводяться обшуки.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом минулої доби наші воїни збили 22 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

Очільник Львівської ОВА повідомив, що станом на цю годину в області спокійно. "Прошу жителів області утриматися від поширення неправдивої інформації про вибухи. Загроза ще триває", – зазначив Козицький.Monitor пише, що над Кримом та Азовським морем зафіксована активна тактична авіація ворога.Monitor пише, що продовжуються звуки вибухів на Львівщині. Цілі ще присутні на Заході. Там, де оголошено повітряні тривоги залишається загроза БпЛА "Шахедів". Причини небезпеки на Півдні уточнюються.Одеська, Запорізька, Закарпатська області – в укриття!Тривоги у Миколаївській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Закарпатській областях.Нові повторні вибухи на Львівщині. Залишайтесь в укриттях.У Львові чули ще два вибухи.Восьмий вибух у Хмельницькому. В ОВА просять людей залишатися в укриттях.На Львівщині чули повторні вибухи.Нові вибухи на Хмельниччині.У Львівській області оголосили повітряну тривогу. Перед тим жителі Львова повідомляли про звуки вибухів.У Хмельницькому повторні вибухи.Моніторингові групи повідомляють, що на Львівщині було чутно вибухи.У Хмельницькому пролунав вибух.У Києві та області чули звуки вибухів. Моніторингові групи пишуть про загрозу атак БпЛА, зазначають, що працює ППО.У частині областей відбій тривоги.Повідомляють про вибухи у Херсоні.У низці областей оголосили повітряну тривогу.Моніторингові групи повідомляють про ворожі БпЛА.Очільник Миколаївської ОВА повідомив, що окупанти обстрілюють цивільні об'єкти. На 1 поверсі багатоповерхівки спалахнула пожежа. Згодом мер Миколаєва Олександр Сенкєвич уточнив, що пожежа спалахнула на підприємстві. Також згодом зазначили, що відомо про 3 постраждалих. 1 людину госпіталізували, 2 людям надали допомогу на місці.У ніч на 13 травня біля лікарні в Києві вибухнула швидка. Це підтвердили у КМВА. Після того, як вдалося погасити пожежу, на місці виявили труп 92-річної жінки. Також було виявлено 60-річну жінку з сильними опіками (1 – 2 ступенів важкості)Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний анонсував звільнення з-під окупації Криму та Донбасу. Наголосив: "Ми знаємо, що для цього потрібно".