Якщо Росія виграє, довіра до Європи буде зведена до нуля, – Макрон про війну в Україні
Еммануель Макрон висловися щодо війни Росії проти України. Французький очільник наголосив, що від перебігу подій залежатиме також і майбутнє всього європейського континенту.
Зокрема, у разі потенційної перемоги країни-агресорки "зведеться до нуля" довіра країн-партнерів до Європи. Про це президент Франції повідомив в інтерв'ю журналістам, інформує 24 Канал.
До теми Ми готові вжити заходів, щоб Росія не перемогла: Макрон в інтерв'ю про війну в Україні
Макрон наголосив, що перемога України має значення
Французький очільник підкреслив, що якби Росія перемогла у війні проти України, то життя французів змінилося б. За словами Макрона, в такому випадку більше б не було потрібної безпеки в Європі.
Хто б міг подумати, що Владімір Путін зупиниться на цьому? Тут на карту поставлена безпека Франції та Європи,
– заявив Еммануель Макрон.
Президент Франції також зауважив, що сьогодні ухвалити рішення бути слабкими, залишати агресію без належної відповіді – це вже поразка.
Франція готова у разі можливої агресії з боку Росії
Макрон сказав, що французькі війська ніколи не будуть вести наступ, адже Франція є силою миру.
"Але ми повинні прозоро подивитися на ситуацію і сказати, що ми готові вжити заходів, щоб Росія не перемогла", – підкреслив президент Франції.
Він також зазначив, що Франція не чекала, щоб підготуватися до можливої війни. Крім того, за словами Макрона, Франція одна з небагатьох країн у Європі, яка розгорнула війська в Сахелі й втратила людей.
Наостанок французький президент пояснив, що в Україні змінюється контекст, і початок 2024 року має бути стартом для цього.
Макрон дав інтерв'ю журналістам: найцікавіше з розмови
- У розмові з журналістами президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що він та інші союзники України мають спільну мету – не дати Росії перемогти у війні, що триває. Макрон також наголосив на критичній важливості перемоги у війні, яку він назвав "екзистенціальною" для Європи в цілому.
- Крім того, Макрон підкреслив, що ті, хто став на бік Росії у війні проти України, по суті, обрали поразку. Макрон також припустив можливість надання європейськими країнами спільних кредитів для допомоги Україні.
- Французький очільник також висловився щодо переговорів з російським диктатором Владіміром Путіним. Макрон наголосив, що він був тим, хто "найбільше з Путіним говорив до війни", однак підкреслив, що вже не розмовляв з главою Кремля "кілька місяців".