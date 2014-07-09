Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами": хронологія 1232 дня війни

Росіяни не припиняють постійний терор цивільного населення України. У ніч на 9 липня окупанти вкотре атакували ракетами й ударними дронами.

Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини російських загарбників, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені – повідомляє 24 Канал.

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