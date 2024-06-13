Чи можливий наступ Росії на Сумщині: хронологія 841 дня війни

В Україні 841 доба повномасштабної війни. Російські загарбники намагаються наступати та продовжують терор мирного населення. Однак, Сили оборони дають агресору потужну відсіч.

Про головні новини 13 червня, ситуацію на полі бою й не тільки, нові воєнні злочини окупантів, успіхи українських захисників і захисниць – у матеріалі 24 Каналу.

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