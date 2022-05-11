Війна в Україні невдовзі стане непередбачуваною та ескалаційною, – розвідка США

Розвідка США вважає, що найближчими місяцями війна може стати більш непередбачуваною та ескалаційною.

Амбіції Путіна не співпадають з можливостями

Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс під час виступу в Конгресі. Вона наголосила, що Путін зіштовхнувся з невідповідністю між амбіціями та потенціалом військ Росії.

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Поточна тенденція збільшує ймовірність того, що президент Путін вдасться до радикальніших засобів, зокрема, щодо введення воєнного стану, переорієнтацію промислового виробництва або потенційно ескалацію військових дій, щоб знайти ресурси, необхідні для досягнення його цілей,

– йдеться у повідомленні.

При цьому розвідка не вважає, що Путін застосує ядерну зброю, якщо не відчує загрозу існування Росії.

Путін налаштований затягувати війну

Водночас у США вважають, що Путін готується до затяжного конфлікту.

Його метою залишається не тільки Донецька й Луганська області та утримання Херсонщини. Він хоче отримати й сухопутний коридор до окупованої частини Молдови,

– вважають у розвідці США.

Чому Росії вигідно затягувати війну

Кілька тижнів тому в Україні очікували раптового наступу на Донбасі, мовляв, він має бути одномоментним і потужним. Про "велику битву за Донбас" говорили і американська, і британська розвідки.

Та цього не сталося. Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія намагається виснажити ЗСУ, аби ми не змогли накопичити у потрібній кількості західну підтримку.

Таке "затягування" з боку Росії спровокує не тільки труднощі із контрнаступом, а й виснажуватиме нашу економіку та військові сили – це мета росіян.

Війська Росії відстають від плану

Попередньо у Пентагоні заявили, що наступ Росії на Донбасі йде зовсім не так, як це планував Путін. Російські війська не досягли цілей і щонайменше на 2 тижні відстають від "плану".

Також в американському міністерстві оборони повідомили, що у російських військових є проблеми з поповненням високоточних боєприпасів.

Останні дні у США не підтверджують значного просування російських військових. Також там не бачать ознак того, що в Росії буде проведена мобілізація і зібрано більше сил.

До слова, Палата представників США ухвалила законопроєкт про виділення 40 мільярдів доларів на підтримку України. Ці гроші стали першою сумою, яку США виділили Україні після підписання закону про ленд-ліз.

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