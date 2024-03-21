Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на Сході, – Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зробив важливу заяву. За його словами, Сили оборони стабілізували обстановку в східних областях нашої держави.

Відповідно до ранкового зведення Генштабу, Росія збільшила кількість атак на Лиманському напрямку. Увечері стало відомо, що на Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак, а на Бахмутському – 14.

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Головком висловився про ситуацію на фронті

Провів телефонну розмову з начальником Об'єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Проінформував про ситуацію на полі бою. Зокрема, про те, що на даний момент Силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на Сході України,

– написав він.

Також Сирський подякував уряду Французької Республіки та французькому народові за постійну та послідовну підтримку України. Й окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції.

Яка ситуація з боєприпасами для України та мобілізацією

Британські розвідники вказали, що дефіцит особового складу та боєприпасів у ЗСУ ускладнює утримання позицій. Гаряче біля Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Відповідно до результатів 20-го засідання у форматі "Рамштайн", Україна отримає артилерійські снаряди 155 міліметрів, 152 міліметри і 105 міліметрів. Країни дронової коаліції відправлять безпілотники в Україну вже в березні. А от над появою F-16 в Україні ще працюють.

Під час Київського безпекового форуму в Києві виступив адмірал Роб Бауер, глава Військового комітету НАТО. Він сказав, що росіяни вчаться на своїх помилках, тож ЗСУ стало важче воювати. Але окупанти не здатні вести сучасну війну, тож гатять із артилерії, як у Першу світову.

Важливим акцентом виступу Бауера став заклик посилити мобілізацію та об'єднати суспільство довкола цих питань.

Війна стосується всіх, подобається вам це чи ні. Ідеться про людей, про народ. Не про нові гранати, не про нові БМП і нові танки. Вам і нам треба нових солдатів. Адже солдати гинуть, отримують поранення. Ідеться про призов до армії, про підтримку від усього суспільства. Це загальна відповідальність, якщо йдеться про вашу країну,

– сказав він.

