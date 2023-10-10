Нічна атака "Шахедами", США готують річний пакет допомоги Україні: хронологія 594 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 19 місяців. Сили оборони продовжують контрнаступ для деокупації рідної землі. Цієї ночі російські військові знову атакували Україну "Шахедами".

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