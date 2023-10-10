Нічна атака "Шахедами", США готують річний пакет допомоги Україні: хронологія 594 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 19 місяців. Сили оборони продовжують контрнаступ для деокупації рідної землі. Цієї ночі російські військові знову атакували Україну "Шахедами".
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Сенатори США від обох партій найближчим часом хочуть прийняти річний пакет допомоги Україні. Він може сягати від 50 до 100 мільярдів доларів. Тож значно перевищує суму допомоги, яку просив президент Джозеф Байден. В Одесі пролунали повторні вибухи. У Повітряних силах наголосили: "Увага! Атака "Шахедів" з Чорного моря на Південь України триває! Залишайтеся в укриттях!".
У США готують річний пакет допомоги Україні
Окупанти атакували Південь "Шахедами"
Сенатори США від обох партій найближчим часом хочуть прийняти річний пакет допомоги Україні. Він може сягати від 50 до 100 мільярдів доларів. Тож значно перевищує суму допомоги, яку просив президент Джозеф Байден.
В Одесі пролунали повторні вибухи.
У Повітряних силах наголосили: "Увага! Атака "Шахедів" з Чорного моря на Південь України триває! Залишайтеся в укриттях!".