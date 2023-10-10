Нічна атака "Шахедами", США готують річний пакет допомоги Україні: хронологія 594 дня війни

10 жовтня 2023, 06:25
Читать новость на русском

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 19 місяців. Сили оборони продовжують контрнаступ для деокупації рідної землі. Цієї ночі російські військові знову атакували Україну "Шахедами".

Про головні новини 10 вересня, боротьбу українців на фронті, в тилу і міжнародній арені, нові воєнні злочини окупантів читайте у хронології 24 Каналу.

Дивіться також Успіх ЗСУ на Запоріжжі та Донеччині, росіяни мінують території: хронологія 593 дня війни

 

03:03, 10 жовтня

У США готують річний пакет допомоги Україні

Сенатори США від обох партій найближчим часом хочуть прийняти річний пакет допомоги Україні. Він може сягати від 50 до 100 мільярдів доларів. Тож значно перевищує суму допомоги, яку просив президент Джозеф Байден.

00:28, 10 жовтня

В Одесі пролунали повторні вибухи.

00:08, 10 жовтня

Окупанти атакували Південь "Шахедами"

У Повітряних силах наголосили: "Увага! Атака "Шахедів" з Чорного моря на Південь України триває! Залишайтеся в укриттях!".

 

Автор: Юлія Лобурак