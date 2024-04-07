Коли Путін завершить війну в Україні: Шольц пояснив

Російські загарбники продовжують війну на території України під керівництвом диктатора Путіна. Канцлер Німеччини Олаф Шольц роз'яснив, коли очільник Кремля припинить війну.

Раніше, Олаф Шольц заявив, що Владімір Путін прорахувався, коли думав, що Євросоюз не буде підтримувати Україну до перемоги. Для Німеччини важливо, щоб ЄС протистояв російським атакам та надавав значну допомогу для Києва.

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За якої умови Путін завершить війну в Україні

Виступаючи на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті, Шольц сказав, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є те, що він назвав "ефективним стримуванням".

На думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, російський диктатор Владімір Путін завершить війну в Україні тоді, коли зрозуміє, що її неможливо виграти.

Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він ухвалить це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою,

– заявив Шольц.

Глава німецького уряду наголосив, що його країна не припинить своїх зусиль з підтримки України у війні з Росією та закликав Захід продовжувати таку підтримку.

На сьогодні Німеччина виділила Києву військову підтримку на 28 мільярдів євро. Канцлер Німеччини підкреслив, що підтримка Заходом України є "ключем до відновлення миру" в Європі.

Він також закликав до розбудови сильної та справді європейської оборонної промисловості.

"Тому ми більше інвестуємо у власну безпеку та оборону разом, як європейці, щоб ніхто не наважився напасти на нас", – резюмував Шольц.

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