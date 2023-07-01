Війна в Україні не має кінця, – Папа Римський після візиту до Москви

Папа Римський Франциск заявив, що світові необхідно знайти вихід задля справедливого та стабільного миру. За його словами, здається, що кровопролитна війна, яку розв'язала Росія, "не має кінця".

Про це понтифік заявив під час зустрічі з делегацією Константинопольського патріархату. Вона відбулася після того, як посланник Папи повернувся після триденних переговорів у Москві.

Дивіться також "Повернення територій – політична проблема": Папа видав нову скандальну заяву щодо вторгнення

"Відкрити шляхи до миру"

Характеризуючи війну в Україні, яку розв'язав російський диктатор, Папа Римський попередив, що вона "не має кінця".

Трагічна реальність цієї війни, яка, здається, не має кінця, вимагає від усіх спільних творчих зусиль, щоб уявити й прокласти шляхи миру,

– заявив понтифік.

Окрім того, Папа Римський розкрив деталі візиту його посланника до Москви. За його словами, італійський кардинал Маттео Дзуппі зустрівся з радником російського диктатора Юрієм Ушаковим, а також головою РПЦ патріархом Кірілом. Понтифік виправдав цю зустріч "визначенням гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити шляхи до миру". Подробиць Папа не розкрив, проте заявив – будуть вжиті подальші кроки.

Варто зазначити, що посланець Франциска на початку червня також зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Під час переговорів, італійський кардинал також підняв тему "шляхів до миру", проте український лідер пояснив нашу формулу миру – Росія повинна вивести всі війська з території України. Окрім того, наша країна потребує не "мирних ініціатив", а збільшення постачання зброї. Також треба посилювати санкції проти країни-агресора, адже нині вони діють не повною мірою – Росія продовжує отримувати підсанкційні товари, використовуючи у своїх схемах треті країни. Тому необхідно посилювати контроль за дотриманням санкцій.

Посланець Папи у Москві зустрівся з воєнною злочинницею

У Москві Маттео Дзуппі зустрівся з воєнною злочинницею, так званою "дитячою омбудсменкою" Марією Львовою-Бєловою. Кремлівські пропагандисти у мережі опублікували кадри із зустрічі. На них видно, як італійський кардинал тисне руку та посміхається злочинниці.

Поки Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Львової-Бєлової через депортацію та викрадення українських дітей, злочинниця цинічно висловлює сподівання, що "християнська любов і милосердя допоможуть у взаєморозумінні".