Настає нова фаза війни: що означає перехід в "окопну стадію"

В інтерв'ю Assosiated Press Володимир Зеленський, коментуючи українські контрнаступальні дії, заявив, що справді хотілося б швидшого просування. Однак для цього не вистачило зброї та ресурсів. Зараз же війна переходить на інший етап.

Зміна характеру бойових дій з боку Збройних Сил України є певним чином закономірною. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, пояснивши, що ні в якому випадку не мовиться про замороження війни.

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Що передбачає новий етап війни

В інтерв'ю Assosiated Press Володимир Зеленський наголосив, що Україна входить у нову фазу війни, яка багато у чому залежатиме від зимового періоду.

Зокрема, у цей час важливо будувати фортифікаційні споруди і для цього необхідно залучати кошти.

Зараз ми бачимо перехід війни в окопну стадію. Якщо ми будуємо фортифікаційні споруди, то маємо втримати ті позиції, які зараз у нас є. Якщо ми намагаємось втримувати наявні позиції – то встаємо в оборону. Але це не означає замороження війни, лише її нову фазу,

– підкреслив Денис Попович.

Росіян потрібно стримувати на Авдіївському, Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках. Контратакувати окупантам вдається навіть на Бердянському напрямку, на межі Запорізької та Донецької областей вони час від часу ведуть штурмові дії.

Денис Попович пояснив, як виглядатиме нова фаза війни: дивіться відео

"Зараз вони намагаються нас відтіснити на низці локацій. В таких умовах варто подбати про оборону, щоб зупинити їхній поступ, перемолоти якнайбільше живої сили, і вже потім розраховувати на якісь контрнаступальні дії за сприятливої погоди", – пояснив військовий оглядач.

Зрештою, навіть хороший бліндаж слугує не лише для того, аби з нього вести оборонні дії, але й у ньому можна перечекати холоди. Тож слова нашого президента свідчать про початок окопної стадії війни.

Інтерв'ю Зеленського для AP: важливе