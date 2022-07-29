Піонтковський розповів, як протягом пів року війни змінювалося ставлення до неї росіян

Повномасштабна війна росії проти України триває вже майже півроку. Однак громадяни держави-агресорки досі не отримали того, що їм обіцяли ще перед великим вторгненням в нашу державу.

Про це 24 каналу повідомив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, незабаром навіть до останнього "ватника" дійде усвідомлення того очевидного факту, що росія програла війну.

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Можна судити з "благосфери"

За його словами, про зміну настроїв громадян росії щодо повномасштабної війни в Україні можна судити з "благосфери". Водночас Піонтковський порадив владіміру путіну більше побоюватись за особисту безпеку не стільки противників війни, скільки її шалених прихильників, породжених його ж божевільною пропагандою.

Крім того, Піонтковський зазначив, що на багатьох каналах в росії показують воєнного злочинця ігаря гіркіна. Як зауважив публіцист, він критикує путіна, правильно розповідає про всі провали воєнної стратегії президента росії та приреченість цієї війни.

Андрій Піонтковський Російський публіцист У путіна дуже складне становище. Він випустив джина, якого вже не може контролювати.

Путіна хочуть відсторонити

Як наголосив публіцист, колективною свідомістю "бункера" володіє ідея, що потрібно змінити бренд. Тобто він наголосив, що путіна хочуть відсторонити від влади.

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"Тоді якась інша фігура або виступить з ще більш божевільною позицією, як цього вимагають незадоволені путіном фашисти, або ж під впливом реальних фактів будуть готові визнати поразку й принаймні розпочати серйозні перемовини про відвід на лінію 24 лютого", – заявив Піонтковський.

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