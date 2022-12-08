Забрав речі і виїхав в Росію, – Подоляк звернувся до любителів "руского міра"

Після повернення окупованих територій потрібно максимально жорстко ставитися до любителів "руского міра". Якщо людина так любить Росію, то нехай туди і їде.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, не потрібно возитися з людьми, які фанатіють від Росії. Якщо їм подобається жити у вічній пітьмі, то нехай туди і їдуть.

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Позиція на кшталт "людям потрібно пояснювати, чому в Україні краще жити, ніж в Росії" тут зовсім не годиться. Якщо за час повномасштабного вторгнення громадянин України досі фанатіє за Росією, то туди йому й дорога.

Тобі подобається "рускій мір" та російські цінності, але ти є громадянином України? Будь ласка, якщо ти не вчиняв колаборантських дій, забрав свої речі та виїхав на територію Росії. Якщо ти хочеш жити в тому мороку, в якому вони звикли жити, – наголосив Подоляк.

Що буде з Росією після війни

Як підкреслив Подоляк, після перемоги України в Росії буде величезний внутрішній бунт та заміна політичних еліт. Це буде трансформація кривавого типу. Розпаду не станеться, але Росію добряче потрусить.

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Українська армія не заходитиме на територію Росії. Але після перемоги буде важлива ультимативна умова щодо розміщення армії окупантів.

Коли ми вийдемо на кордони 1991 року, в Росії почнуться процеси трансформації, буде сформована нова група перемовників з боку Росії. З ними ми обговоримо ще один важливий елемент – ультимативно запропонуємо відсунути російську армію на 50 – 100 кілометрів від кордону з Україною,

– зазначив Подоляк.

Наступне питання – ядерний арсенал Росії, щодо якого, найімовірніше, відбуватиметься окремий переговорний процес. На його думку, після поразки окупантів міжнародні партнери зрозуміють, що ядерну зброю Росії потрібно взяти під свій контроль.

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