Потиснув руку воєнній злочинниці: посланець Папи зустрівся з дитячою омбудсменкою Росії

Спеціальний представник Папи Римського зустрівся з воєнною злочинницею – так званою омбудсменкою Львовою-Бєловою. Вона причетна до викрадення та депортації українських дітей.

У мережі вже оприлюднили кадри зустрічі кардинала Маттео Дзуппі з Львовою-Бєловою. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Представник Папи зустрівся з Львовою-Бєловою

Згідно з повідомленнями пропагандистів, зустріч відбулася 29 червня. Міжнародна злочинниця зазначила, що, зокрема, обговорили гуманітарні питання, пов'язані з воєнними діями та "захистом прав дітей".

Впевнена, що християнська любов і милосердя допоможуть у діалозі та взаєморозумінні,

– цинічно заявила Марія Львова-Бєлова.

Додамо, що на оприлюднених фото представник Папи посміхається та тисне злочинниці руку.

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Посланець Папи Римського зустрівся з Львовою-Бєловою / Фото з росЗМІ

Львова-Бєлова причетна до депортації українських дітей