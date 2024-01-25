Росія не слабкий противник, а перед виборами військовий тиск посилиться, – президент Чехії

На повномасштабну війну в Україні потрібно дивитися реалістично. Росія – не слабкий противник. Перед виборами президента тиск агресора посилиться.

Про це заявив президент Чехії. Петр Павел наголосив, що світ повинен продовжувати підтримувати Україну.

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Тиск агресора посилиться перед виборами президента Росії

Росія, безумовно, не простий і не слабкий противник. Росія поводиться агресивно, неосвічено. Треба намагатися, щоб Україна зіграла якомога кращий результат і за можливості зберегти підтримку демократичного світу,

— сказав Петр Павел.

Також чеський лідер додав, що напередодні виборів президента Росії військовий тиск агресора посилиться, адже кремлівська влада прагне домогтися великих територіальних завоювань в Україні перед виборчими перегонами.

"Навіть якщо не можна очікувати, що у президента Владіміра Путіна з’явиться на виборах серйозний суперник, який може йому загрожувати, йому теж необхідно продемонструвати виборцям рішучість і результат, що принесе Україні більше втрат", — сказав президент Чехії.

Петр Павел наголосив, що припинення допомоги Україні не покладе край війні. Тому необхідно продовжувати надавати її.

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