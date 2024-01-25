Росія не слабкий противник, а перед виборами військовий тиск посилиться, – президент Чехії
Джерело:Českej noviny
На повномасштабну війну в Україні потрібно дивитися реалістично. Росія – не слабкий противник. Перед виборами президента тиск агресора посилиться.
Про це заявив президент Чехії. Петр Павел наголосив, що світ повинен продовжувати підтримувати Україну.
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Тиск агресора посилиться перед виборами президента Росії
Росія, безумовно, не простий і не слабкий противник. Росія поводиться агресивно, неосвічено. Треба намагатися, щоб Україна зіграла якомога кращий результат і за можливості зберегти підтримку демократичного світу,
— сказав Петр Павел.
Також чеський лідер додав, що напередодні виборів президента Росії військовий тиск агресора посилиться, адже кремлівська влада прагне домогтися великих територіальних завоювань в Україні перед виборчими перегонами.
"Навіть якщо не можна очікувати, що у президента Владіміра Путіна з’явиться на виборах серйозний суперник, який може йому загрожувати, йому теж необхідно продемонструвати виборцям рішучість і результат, що принесе Україні більше втрат", — сказав президент Чехії.
Петр Павел наголосив, що припинення допомоги Україні не покладе край війні. Тому необхідно продовжувати надавати її.
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Павел заявив про можливість "значного зсуву" у 2024 році
- У грудні президент Чехії зробив прогноз на 2024 рік. Зазначив, що варто очікувати на "значний зсув" на полі бою в Україні.
- За словами Павела, наслідки залежатимуть від виборів як у США, так і в Росії.
- Водночас зазначив: "Поки що все вказує на те, що це буде не в найкращому сенсі цього слова, як нам би хотілося. Виникне нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу".
- Президент Чехії пояснив, що має на увазі вибори у Росії, під час яких безсумнівно виграє Путін. А ще вибори у США, результат яких складно спрогнозувати.
- На думку Павела, кремлівський диктатор очікує, що на пост президента повернеться Дональд Трамп. І вже з ним Путін зможе порозумітися, "незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи".