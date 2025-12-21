Володимир Зеленський впевнений, що російський диктатор не відчуває достатнього міжнародного тиску, пише 24 Канал.

Які кроки розглядає Україна, якщо Росія не змінить позиції?

Глава держави переконаний, що Москва не має наміру самостійно змінювати свою позицію щодо війни проти України, адже Кремль від початку прагнув окупувати державу та знищити її незалежність. Зеленський наголосив, що Путін і надалі демонструє агресивну риторику – це свідчить про недостатній тиск з боку партнерів.

За словами президента України, ключовим інструментом впливу на Кремль мають стати жорсткі санкції, спрямовані на економіку Росії.

Не буде у нього (Путіна – 24 Канал) грошей – хоче, не хоче, він просто не зможе. Тому треба тиснути саме на це. І оскільки ми розуміємо, що Галя, як-то кажуть, у них балувана, треба, на мій погляд, Америці трішки сильніше тиснути на росіян, не давати альтернативи,

– додав Зеленський.

За його словами, США мають чітко окреслити свою позицію – або дипломатія, або максимальний тиск, зокрема потужний пакет озброєння та всебічну підтримку України, а також повне санкційне перекриття всієї російської економіки й секторів, що приносять прибутки. Зеленський стверджує, що без цього зміни не можливі, а щоденна риторика Путін показує, що він досі не відчуває належного тиску.

Хто крім США зможе зупинити Росію?