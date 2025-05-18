Путін зробив цинічну заяву про те, який результат війни потрібен Росії

Владімір Путін зробив нову цинічну заяву щодо війни в Україні. Російський диктатор озвучив бажаний результат так званої "спецоперації" проти українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що сказав нового Путін про війну в Україні

Владімір Путін сказав, що результатом так званої "спецоперації" має стати нібито довгостроковий мир та "захист інтересів російськомовних жителів України".

Потрібний для Росії результат СВО – усунення причин, які спричинили кризу, створення умов для довгострокового миру та забезпечення безпеки країни,

– цинічно заявляє російський диктатор.

Ця заява президента країни-агресорки вкотре показує, що він не готовий закінчувати війну в Україні, а також не прагне говорити про мир.

До слова, журналіст The Economist Олівер Керрол розповів, що очільник російської переговорної групи у Стамбулі Владімір Мединський заявив під час зустрічі з українською делегацією, що, мовляв, Росія "готова воювати вічно". Також окупант сказав, що "можливо, дехто з тих, хто сидить тут, за цим столом, втратить більше своїх близьких".

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що Москва навмисно затягує прогрес у мирних переговорах, висуваючи для Києва неприйнятні умови. В ISW вважають – метою Росії залишається повна капітуляція України.