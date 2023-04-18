Навіщо Путін "їздив" окупованими територіями: оперативне зведення від Світана

У Кремлі заявили, що Владімір Путін нібито приїхав на тимчасово окуповані українські території. Спочатку диктатор відвідав російських військових на Херсонщині, а потім поїхав до Луганської області.

Відповідну інформацію у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі прокоментував полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан.

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"Поїздка" Путіна на окуповані території

Військовий експерт пояснив, що в Росії за протоколом безпеки Путіна ніхто б не випустив на лінію фронту й на тимчасово окуповані території. Це просто нереально. Жодна служба, яка його прикриває, не візьме на себе таку відповідальність.

Саме тому, якщо хтось й виїжджав, – це був двійник Путіна для картинки. Для чого це потрібна зараз? Скоріш за все, для підтримки війська й, можливо, підсвічування перед прийняттям якогось рішення,

– припустив Роман Світан.

"Це рішення, можливо, висвітлив Пригожин, коли він заявив, що вже час оголошувати про завершення так званої "СВО". Саме такого роду дії може вживати Путін. Двійник наче б то проїхався по фронту, зібрав інформацію й найближчим часом може цю тему підняти та якось висвітлити", – розповів експерт.

Він додав, що це необхідно, аби був логічний ланцюжок приймання рішення. Не просто так прийнято рішення, а саме після об'їзду фронту, спілкування з командирами. Можливо, що це саме така підготовка.

Дії росіян на фронті

Роман Світан зазначив, що з військової точки зору росіянам зараз краще переходити в глуху оборону. Протягом 4 місяців так званого наступу – вони видихнулися й не мали жодних результатів.

На думку експерта, зараз у росіян період накопичення ресурсів. Вони повинні перейти в глуху оборону й намагатися впродовж декількох місяців – до пів року накопичити ресурси.

Такий перехід буде помітний, його треба якось підсвітити. Я думаю, що рішення про виконання цілей так званої "СВО" може показати цей перехід в глуху оборону,

– сказав Роман Світан.

"Те, що вони закопаються й стануть на деяких позиціях в оборону – було зрозуміло ще з березня. На Херсонському та Запорізькому напрямку почалися розосередження військ вздовж усієї лінії фронту та на його глибину. А це робиться тільки перед переходом в оборону", – поясни військовий експерт.

Крім того, за його словами, росіяни почали виконувати деякі оборонні заходи – рити рови, будувати інженерно-технічні споруди. Зараз це буде видно на Донецькому та Луганському напрямках.

Дивіться повне зведення з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Гелікоптер "Black Hawk" від партнерів

Військовий експерт пояснив, що основна задача цього гелікоптера – це перекидання одного відділення десанту. Тобто перекидання або евакуація приблизно 10 людей з амуніцією.

Роман Світан акцентував, що навіть така кількість сил, може бути болюча для росіян. Наприклад, якщо це Головне управління розвідки, то це “спєцура”, яка після відльоту гелікоптера виконає будь-яку військову задачу й потім евакуюється на тому ж "Black Hawk". Відповідно це дуже хороша машина.

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