Нічна масована ракетна атака Росії, вибухи та робота ППО: хронологія 432 дня війни

1 травня 2023, 06:21
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В Україні вже 432 доба повномасштабної війни. Під ранок російські терористи атакували нашу державу ракетами. У частині областей прогриміли вибухи.

Про головні події 1 травня, чергові воєнні злочини росіян та боротьбу українців проти агресора розповідає 24 Канал.

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05:27 Monitor повідомляє, що триває бойова робота по знищенню залишків. До відбою перебувайте в укриттях. Ще є загроза флоту, та регіональних ЗРК/ОТРК.05:26 У мережі повідомляють, що Ту-95 остаточно відлетіли від пускових рубежів.05:22 Андрій Єрмак відзначив роботи ППО.05:11 У Київській області чули повторні вибухи, гучно також у Харківській.04:59 Повітряні цілі помітили на Житомирщині, Київщині та західніше.04:50 Вибухи під Києвом і на Сумщині.04:44 На Дніпропетровщині повідомляють про кілька вибухів. 04:36 Київська ОВА попередила про загрозу ракетного удару.  04:34 Попередньо, заходить друга група ракет.04:33 Очільники обласних ОВА та Офіс Президента попередили, що загроза серйозна, тривогу не ігнорувати.04:32 Повідомляють, що ракети летять у бік центральних областей.04:30 Єрмак закликав подбати про свою безпеку та не видавати роботу ППО.04:27 За даними моніторингових груп, є цілі у повітряному просторі України в напрямку Черкащини, Сумщини та Полтавщини.04:23 Зафіксовано рух ракет у бік Черкас.04:22 Перші крилаті ракети заходять у повітряний простір України на Сумщині.04:12 Захід України – теж ракетна небезпека. Наразі повітряна тривога лунає вже у всіх регіонах.03:41 У столиці також оголошено повітряну тривогу.03:32 Керівник ОП Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривоги.03:22 Україною ширяться повітряні тривоги. Моніторингові групи повідомляють про пуски ракет з Каспійського моря. Також є інформація, що російські літаки тільки заходять на пускові рубежі.02:23 Нещодавно в Бахмуті загинув доброволець з США Купер Ендрюс. Він потрапив у засідку, коли захищав евакуйованих. 01:30 Ввечері 30 квітня у Мелітополі та Бердянську прогриміли вибухи. "Бавовна" навідалася на бази окупантів.  00:25 Папа Римський Франциск заявив, що приєднався до місії з досягнення миру в Україні. Та додав, що вона вже триває, але поки що непублічна.
Автор: Юлія Лобурак