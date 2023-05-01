Нічна масована ракетна атака Росії, вибухи та робота ППО: хронологія 432 дня війни

В Україні вже 432 доба повномасштабної війни. Під ранок російські терористи атакували нашу державу ракетами. У частині областей прогриміли вибухи.

Про головні події 1 травня, чергові воєнні злочини росіян та боротьбу українців проти агресора розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Росія запустила ракети на Україну: перші вибухи під Києвом, працює ППО

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