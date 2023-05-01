Нічна масована ракетна атака Росії, вибухи та робота ППО: хронологія 432 дня війни

Про головні події 1 травня, чергові воєнні злочини росіян та боротьбу українців проти агресора розповідає 24 Канал.
Зверніть увагу Росія запустила ракети на Україну: перші вибухи під Києвом, працює ППО
05:27
Monitor повідомляє, що триває бойова робота по знищенню залишків. До відбою перебувайте в укриттях. Ще є загроза флоту, та регіональних ЗРК/ОТРК.05:26
У мережі повідомляють, що Ту-95 остаточно відлетіли від пускових рубежів.05:22
Андрій Єрмак відзначив роботи ППО.05:11
У Київській області чули повторні вибухи, гучно також у Харківській.04:59
Повітряні цілі помітили на Житомирщині, Київщині та західніше.04:50
Вибухи під Києвом і на Сумщині.04:44
На Дніпропетровщині повідомляють про кілька вибухів. 04:36
Київська ОВА попередила про загрозу ракетного удару. 04:34
Попередньо, заходить друга група ракет.04:33
Очільники обласних ОВА та Офіс Президента попередили, що загроза серйозна, тривогу не ігнорувати.04:32
Повідомляють, що ракети летять у бік центральних областей.04:30
Єрмак закликав подбати про свою безпеку та не видавати роботу ППО.04:27
За даними моніторингових груп, є цілі у повітряному просторі України в напрямку Черкащини, Сумщини та Полтавщини.04:23
Зафіксовано рух ракет у бік Черкас.04:22
Перші крилаті ракети заходять у повітряний простір України на Сумщині.04:12
Захід України – теж ракетна небезпека. Наразі повітряна тривога лунає вже у всіх регіонах.03:41
У столиці також оголошено повітряну тривогу.03:32
Керівник ОП Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривоги.03:22
Україною ширяться повітряні тривоги. Моніторингові групи повідомляють про пуски ракет з Каспійського моря. Також є інформація, що російські літаки тільки заходять на пускові рубежі.02:23
Нещодавно в Бахмуті загинув доброволець з США Купер Ендрюс. Він потрапив у засідку, коли захищав евакуйованих. 01:30
Ввечері 30 квітня у Мелітополі та Бердянську прогриміли вибухи. "Бавовна" навідалася на бази окупантів. 00:25
Папа Римський Франциск заявив, що приєднався до місії з досягнення миру в Україні. Та додав, що вона вже триває, але поки що непублічна.