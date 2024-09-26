Росія масовано атакувала "Шахедами", у низці міст лунали вибухи: хронологія 946 дня війни

В Україні триває 946 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.

Про головні події дня станом на 26 вересня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Виступ Зеленського в Генасамблеї ООН, ядерні погрози Путіна: хронологія 945 дня війни