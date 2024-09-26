Росія масовано атакувала "Шахедами", у низці міст лунали вибухи: хронологія 946 дня війни
В Україні триває 946 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.
Про головні події дня станом на 26 вересня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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Київська міська військова адміністрація інформувала про роботу ППО над Києвом. Повітряні сили пишуть про значну концентрацію ударних дронів ворога саме у Київській області. На щастя, інформації про постраждалих, ушкодження чи навіть падіння уламків поки що не було. Повітряна тривога триває у Києві, Київській області та навколишніх областях. Івано-Франківська область зазнала атаки дронів-камікадзе ворога вночі. Кілька "Шахедів" змогли дістатися до цього регіону. Увага! Працює ППО! Будьте обережні! Не публікуємо фото чи відео – не допомагаємо ворогу. Деталі згодом, На Хмельниччині чутно звуки вибухів, Важливо, що Повітряні сили кілька разів згадували про Хмельницьку область до того, як там пролунали вибухи. Вони двічі попередили, що на регіон летять "Шахеди" із Вінницької області.
В Івано-Франківську працює ППО
– наголосив мер Руслан Марцінків.
– написали журналісти.
Київська міська військова адміністрація інформувала про роботу ППО над Києвом. Повітряні сили пишуть про значну концентрацію ударних дронів ворога саме у Київській області.
На щастя, інформації про постраждалих, ушкодження чи навіть падіння уламків поки що не було. Повітряна тривога триває у Києві, Київській області та навколишніх областях.
Івано-Франківська область зазнала атаки дронів-камікадзе ворога вночі. Кілька "Шахедів" змогли дістатися до цього регіону.
Увага! Працює ППО! Будьте обережні! Не публікуємо фото чи відео – не допомагаємо ворогу. Деталі згодом,
На Хмельниччині чутно звуки вибухів,
Важливо, що Повітряні сили кілька разів згадували про Хмельницьку область до того, як там пролунали вибухи. Вони двічі попередили, що на регіон летять "Шахеди" із Вінницької області.