Ракетний удар по Чугуєву, збитий Су-25 і Зеленський у Британії: хронологія 877 дня війни

19 липня 2024, 06:46
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 877 добу. Окупанти не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій. Бійці Путіна знову й знов обстрілюють мирні населені пункти, ранять і вбивають цивільних.

Про нові воєнні злочини російських загарбників, боротьбу українців проти агресора, головне за 19 липня – пише 24 Канал.

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17:18, 19 липня

У Миколаєві чули вибух

Вибухи у Миколаєві чули о 17:13. Гучні звуки підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич і закликав громадян лишатися в укриттях.

16:54, 19 липня

У ГУР назвали ключову мету росіян у війні зараз

Представник ГУР Андрій Юсов нагадав, що з початку червня ми всі спостерігали спроби наступу окупантів на Харківщині. Сили оборони відбили загарбників і зламали їхні плани. Відповідно це вплинуло також на ситуацію на Сумщині. Активізувавшись на Півночі, ворог передусім прагнув відтягнути українські сили й засоби з інших гарячих ділянок фронту. Ключовою метою противника на фронті залишається український Донбас.

Там (на Донбасі – 24 Канал) продовжуються найбільш ключові, драматичні, героїчні події,
– заявив Юсов.

За його словами, угруповання ворога достатньо чисельне. Проте останнім часом воно не змінювалося настільки, аби можна було говорити про нові потужні наступи.

15:50, 19 липня

Росіяни атакували машину міжнародної організації World Central Kitchen

Російські окупанти атакували автомобіль міжнародної благодійної організації World Central Kitchen (WCK), яка надає харчування людям у прифронтових громадах.

У четвер, 18 липня, загарбники скинули з дрона боєприпас на автівку з гуманітарною допомогою.


Росіяни атакували автівку World Central Kitchen / Фото організації

Автомобіль із чіткими розпізнавальними знаками організації саме повертався після доставлення їжі поблизу Олександрівки. В організації зазначили, що на щастя, постраждалих внаслідок цієї атаки росіян немає.

15:32, 19 липня

У мережі пишуть про витік радіації на Ростовській АЕС: Росатом спростовує

Про витік радіації 19 липня повідомили деякі місцеві блогери та ЗМІ. Відповідно до повідомлень, на Ростовській АЕС нібито не локалізували аварійне скидання радіоактивної води і "йде постійний витік радіації".

У Росатомі заявили, що інформація про радіаційну аварію на Ростовській АЕС – фейкова. Там наголосили, що блоки працюють у штатному режимі.

Стабільність радіаційного фону на у Ростові-на-Дону підтвердили і в управлінні Росспоживнагляду по Ростовській області.

15:15, 19 липня

Зеленський назвав єдину перевагу Путіна у війні

Президент зазначив, що Росія в багатьох аспектах слабка, зокрема у розвідці, дипломатії та економіці.

Водночас в очільника Кремля залишаються на руках козирі. Це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя.

Досить небезпечна суміш,
– підсумував Зеленський.

Він наголосив, що Україна та союзники мають позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї. А за його зневагу до людського життя він має заплатити втратами і поразкою. Усього цього вдасться досягти, якщо партнери погодяться на українські удари в російський тил далекобійною зброєю.

14:53, 19 липня

Україна і Британія підписали кредитну угоду на 2 мільярди фунтів

У Міністерстві оборони України наголосили, що метою цієї угоди є забезпечення фінансової підтримки для посилення обороноздатності України, що включає закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО.

За умовами рамкової угоди кредит буде використаний на масштабні проєкти з розвитку обороноздатності України, що знизить навантаження на Державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все – у сфері протиповітряної оборони,
– сказав Рустем Умєров.

Глава українського Міноборони також підкреслив, що ця угода є одним з ключових елементів стратегії з посилення обороноздатності нашої країни.


Україна і Британія підписали кредитну угоду на 2 мільярди фунтів / Фото Офісу Президента

"Ми вдячні британським партнерам за їхню підтримку і впевнені, що це партнерство допоможе нам у забезпеченні безпеки та миру в Україні", – підсумував міністр.

У Міноборони також зазначили, що контроль за цільовим використанням кредитних коштів здійснюватиме спільна українсько-британська комісія, що включатиме представників обох урядів, для забезпечення прозорості та ефективного використання фінансів.

14:48, 19 липня

Українські оборонці збили ворожий Су-25 на Покровському напрямку

Про це повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця". 

Зазначається, що цей російський літак намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

14:44, 19 липня

Британія вимагає звільнити українських співробітників ОБСЄ, яких затримала Росія

Ми закликаємо Росію припинити незаконне утримання Вадима, Максима та Дмитра, а також усіх громадян України, яких вона незаконно утримує,
– заявив постійний представник Британії при ОБСЄ Ніл Голланд.

Зазначимо, що трьох співробітників СММ ОБСЄ – Вадима Голду, Максима Петрова та Дмитра Шабанова – було затримано у квітні 2022 року в окупованому Донецьку та Луганську, де вони виконували свої офіційні обов'язки за мандатом усіх 57 держав-учасниць ОБСЄ.

14:22, 19 липня

У ДПСУ відреагували на напад на військового на Закарпатті

За словами Демченка, у прикордонній смузі або в контрольованому прикордонному районі можуть діяти додаткові обмеження. Він також пояснив, що на прикордонні підрозділи виставляють контрольний пост для перевірки документів у осіб, але чоловік вирішив, що його це не стосується.

Порушник спробував його об'їхати, але був заблокований.

Він чинив опір законним діям прикордонників, відмовлявся виходити з машини, а потім дістав ніж і поранив дуже легко, на щастя, нашого військовослужбовця,
– зазначив Демченко.

Військовослужбовець пройшов дві ротації на сході без жодної подряпини, а на Закарпатті отримав незначну рану від особи, яка агресивно була налаштована щодо прикордонників.

Речник ДПСУ сказав, що його затримали, а до поліції направлено повідомлення для внесення в ЄРДР даних щодо погрози співробітнику правоохоронних органів.

14:02, 19 липня

Що сказав Зеленський у промові в уряді Британії

Основний акцент український лідер зробив на питання щодо ударів по Росії далекобійною зброєю. Політик попросив Лондон допомогти Києву отримати від союзників відповідні дозволи. Зеленський пояснив, що "далекобійне рішення" дозволить зміцнити українську оборону та знищити цілі райони у Росії, де ворог тримає зброю.

Я прошу Вас продемонструвати своє лідерство,
– звернувся президент до британців.

Зеленський пізніше уточнив, що обговорив з прем'єром Британії низку важливих питань. Зокрема, ситуацію на фронті, затвердження Стратегії морської безпеки України.

13:43, 19 липня

Сили ППО збили "Іскандер" над Одещиною

Ракету з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", якою ворожа армія Росії вчора атакували Одеську область, вдалося збити.

13:25, 19 липня

В Україну з російської окупації повернули ще 12 дітей

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що ці діти разом зі своїми рідними проживали на тимчасово окупованих територіях у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

13:22, 19 липня

За останню добу Росія вбила п'ятьох жителів Донеччини, ще семеро зазнали поранень

Поліцейські зафіксували 2708 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Пошкоджено 57 цивільних об’єктів.

У Гродівці внаслідок артилерійського обстрілу загинули три жінки 26, 32 та 77 років.Двох цивільних осіб окупанти вбили у Плещіївці.

13:16, 19 липня

Ми можемо закінчити гарячу стадію війни до кінця року, – Зеленський

Зеленський вважає, що, якщо ми будемо об'єднані, і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни вже до кінця цього року.

План буде готовий. Якщо він приведе до завершення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно,
– підкреслив президент.

При цьому, план має бути спільним із партнерами, хоча це залежить і від їхнього бажання і відсутності бажання "гратися" в ініціативи закінчення війни. Зеленський наголосив, що партнери мають тиснути на Росію, щоб вона погодилась думати про закінчення війни.

13:14, 19 липня

Повідомили про підозру 30 службовцям за розкрадання грошей армії

У ході масштабної спецоперації службовцям по всій Україні повідомили 30 підозр. Йдеться про розкрадання 138 мільйонів гривень, виділених на потреби армії.

Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України.

13:04, 19 липня

У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ, – ЗМІ

У російській Якутії загубився приватний борт, на якому могли перебувати фсбшники. Вертоліт розшукують майже добу, але наразі усі зусилля даремні.

13:03, 19 липня

Авіація Нацгвардії за тиждень уразила 6 ротних опорних пунктів ворога

Крім цього, за словами заступника директора департаменту планування застосування головного управління НГУ полковника Миколи Уршаловича, безпілотною авіацією Нацгвардії було здійснено 19 вильотів з метою розвідки та виявлення ворожої техніки. Таким чином, на Лиманському та Херсонському напрямках було виявлено дві САУ, два танки, 9 гармат, 4 ББМ та 42 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи артилерії Сил оборони України завдавали вогневого ураження по виявлених цілях

13:00, 19 липня

СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який працював на Сальдо

Служба безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з Росією під час тимчасової окупації Херсона. Під час затримання він намагався втекти від правоохоронців: втік з будинку через "таємний" вихід і сховався у підвалі сусіднього помешкання.

Зловмисником виявився 55-річний керівник однієї з районних організацій міської "Спілки ветеранів Афганістану". Після захоплення обласного центру він добровільно запропонував Росії свою допомогу у війні проти України.

Тоді він став "правою рукою" очільника "департаменту зовнішніх зв’язків та внутрішньої політики" місцевої окупаційної адміністрації Росії.

Після звільнення Херсона колаборант "заліг на дно", сподіваючись уникнути правосуддя.

Контррозвідники СБУ задокументували злочини фігуранта, встановили його місцеперебування і затримали.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за колабораційну діяльність. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

12:55, 19 липня

Зі "Слуги народу" вийшла ще одна нардепка

Народна депутатка Юлія Яцик вийшла з парламентської фракції "Слуга Народу".

12:53, 19 липня

Євросоюз виділив Укренерго грант у 100 мільйонів євро

Користуючись виділеними коштами планується:

  • модернізація високовольтних підстанцій в західних регіонах України та розбудова міждержавних інтерконекторів, які з’єднують Україну з енергосистемою континентальної Європи;
  • ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого російськими обстрілами обладнання на високовольтних підстанціях, а також закупівля і постачання нового обладнання;
  • заходи з посилення фізичного захисту підстанцій Укренерго.
12:40, 19 липня

У Львові затримали двох чоловіків, які працювали на Росію

Правоохоронці затримали Львові двох чоловіків, які за завданням ворога палили автівки українських військових. Їм повідомили про підозру.

12:24, 19 липня

У Держспецзв'язку відреагували на технічний збій у світі

Фахівці Держспецзв'язку рекомендують скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання проблеми.

Для цього потрібно:

  • Завантажити Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows.
  • Перейти до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike
  • Знайти файл з назвою "C-00000291*.sys", і видалити його.
  • Перезавантажити комп'ютер або сервер

Держспецзв'язку готові надати консультативну та практичну допомогу у вирішенні проблеми,
– йдеться у повідомленні.

Для отримання допомоги користувачам порадили звертатися до Урядової команди реагування CERT-UA.

12:20, 19 липня

На одеському "Привозі" сталася стрілянина

Біля ринку Привоз патрульні зупинили автомобіль BMW, у водія якого згодом виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Зазначається, що він поводився агресивно, лаявся, чинив супротив, а також пройти освідування відмовлявся.

Біля автівки правоохоронців зібрався натовп, які, як вказали у поліції, хотіли допомогти затриманому чоловіку втекти. Одна з присутніх жінок вихопила в поліціянта пістолет і розірвала формений одяг.

У відповідь патрульний застосував до порушниці балончик із газом дратівливої дії, а також зробив попереджувальний постріл у повітря. Зазначається, що він використав його для виклику допоміжних сил. У поліції запевняють, що він діяв відповідно до законодавства.

12:03, 19 липня

Внаслідок обстрілу Лиману спалахнула потужна пожежа

Протягом 5 годин рятувальники боролися з пожежею в адмінбудівлі, яка виникла внаслідок удару російських окупантів по житловому кварталу міста Лиман на Донеччині.

Вогняна стихія охопила площу 800 квадратних метрів. У результаті пожежі також знищено 0,5 гектара сухостою та 40 квадратних метрів сміття.

Попри постійну загрозу повторних ворожих ударів, вогнеборці ліквідували пожежу та запобігли поширенню вогню на житловий будинок.

12:02, 19 липня

Президент прибув до резиденції прем'єра Великої Британії

Кір Стармер назвав цей візит на Даунінг-стріт дуже особливим моментом.

Очікується, що Зеленський виступить перед Кабміном і так може стати першим іноземним лідером, який особисто звернеться до Кабінету з 1997 року.

11:53, 19 липня

У НАТО окреслили "дуже велику проблему", що виникне після війни в Україні

Наприкінці війни в Україні світ матиме "дуже велику проблему" з Росією. Про можливі наслідки війни розповів головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі. Генерал Крістофер Каволі наголосив, що результат бойових дій в Україні є життєво важливим для майбутнього європейської та світової безпеки.

11:23, 19 липня

У Львівській області не вимикатимуть світло за графіками

На Львівщині скасували погодинні відключення електроенергії.

11:11, 19 липня

Шольц відкинув можливість збиття ракет і дронів над Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик Володимира Зеленського збивати російські ракети та безпілотники над українською територією. 

10:22, 19 липня

Збій у Monobank

Співзасновник Monobank заявив про глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу та Windows.

10:01, 19 липня

Втрати ворога на Півдні

Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 111 осіб.

Також ворог втратив 60 одиниць озброєння та військової техніки. А ще нищено 6 місць зберігання боєприпасів, 4 спостережні пункти, 2 склади матеріально-технічних засобів, 2 бліндажі, 2 вогневі позиції, 1 командно-спостережний пункт, 2 пункти управління БпЛА.

09:54, 19 липня

У "Сенс Банк" збій у роботі

Банк підтвердив, що не працює відображення продуктів, карток та рахунків, перекази та обмін валют, оплата послуг.

Клієнти не можуть придбати облігації та автоцивілки, відкрити депозити та кредити, отримати збірки та довідки.

09:51, 19 липня

У кол-центрі Львівобленерго технічні проблеми

У кол-центрі Львівобленерго можливі технічні проблеми. Компанія просить вибачення за можливі незручності в роботі.

09:41, 19 липня

У Луганську пролунали вибухи: ймовірно, був приліт у районі авіаучилища

Зранку 19 липня в тимчасово окупованому Луганську прогриміла серія вибухів. Ймовірно, приліт був у районі авіаційного училища.

За даними очевидців, уже прогриміло близько десяти вибухів. Над місто піднявся стовп диму.

09:40, 19 липня

У Vodafone стався збій

У роботі компанії Vodafone стався збій. Користувачі скаржаться не недоступність дзвінків та низку інших функцій.

09:13, 19 липня

Вчора ввечері російська армія атакувала Антонівку

Через ворожий удар травми, несумісні з життям, отримала 83-річна місцева жителька.

09:10, 19 липня

У "Новій пошті" стався збій

У зв'язку з деякими програмними оновленнями у "Новій пошті" стався технічний збій в роботі системи обслуговування клієнтів. Роботу відновлять найближчим часом.

08:54, 19 липня

Чи можуть вручити повістку на кордоні

У ДПСУ наголосили, що повістки на кордоні не видають. Участі в заходах прикордонного контролю представники ТЦК не беруть.

08:47, 19 липня

Росію масовано атакували дрони

Росіяни скаржаться, що Курською та Бєлгородську області атакували дрони. Окрім того, БпЛА нібито "збили" над окупованим Кримом.

08:44, 19 липня

Велика Британія запровадила санкції проти 11 російських суден

Під обмеження потрапили такі судна, як Zaliv Amurskiy, SCF Amur та інші. Вони ходять під прапорами Габону, Панами та Островів Кука.

Ці судна включені до списку через перевезення нафти та нафтопродуктів з Росії до третіх країн.

08:40, 19 липня

Жінку з трьома домашніми улюбленцями евакуювали з-під обстрілів рятувальники на Харківщині

Їй вдалося втекти зі свого рідного прифронтового села, що потерпало від ворожих обстрілів, до іншого. Рятувальники її зустріли та на службовому автомобілі доправили до свого підрозділу.

Там вона змогла відпочити та відійти від стресу. Далі жінку та домашніх тваринок волонтери відвезуть до одного з евакуаційних пунктів.

08:30, 19 липня

Європа має бути готовою до десяти років війни в України, – Столтенберг

Генеральний секретар закликав європейських членів НАТО посилити свої зобов'язання на тлі побоювань, що фінансування США може бути скорочено або навіть припинено, якщо Дональд Трамп переможе на виборах.

08:26, 19 липня

Обстріли Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади.

08:22, 19 липня

ППО збила 7 дронів

За минулу добу, 18 липня, на Південному та Східному напрямках протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БпЛА: 4 Орлан-10 та 3 Supercam.

08:13, 19 липня

Ворог обстріляв будинок у Білозерці: загинула жінка

Зранку російські війська вкрили вогнем житловий будинок у Білозерці Херсонської області. Внаслідок цього у власній оселі смертельних поранень зазнала 72-річна місцева жителька.

08:09, 19 липня

Окупанти атакували Чугуїв балістикою

У прокуратурі повідомили, що, попередньо, ворог завдав ударів по місту двома ракетами "Іскандер-М".

08:08, 19 липня

У Чугуєві зросла кількість постраждалих

Голова ОВА повідомив, що кількість поранених збільшилася до дев'яти.

07:53, 19 липня

Росіяни обстріляли Херсонщину: є жертва й поранені

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Комишани, Шевченківка, Шляхове, Червоний Маяк, Михайлівка, Микільське, Нововоронцовка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка та Херсон.

Російські військові поцілили в адмінбудівлю, мобільну амбулаторію та телевежу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Пошкоджено газопровід, господарчі споруди та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 – зазнали поранення, з них 1 дитина.

07:36, 19 липня

Зеленський відповів, коли піде у відставку

Володимир Зеленський зазначив, що дійсно передбачав час, коли піде у відставку.

Але не доти, поки не закінчиться війна,
– підкреслив президент.

07:35, 19 липня

Втрати Росії

Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 980 окупантів. Загалом Росія вже втратила понад 564 тисячі бійців.

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

07:29, 19 липня

Окупанти атакували Нікопольщину

Ввечері та вночі ворог продовжував бити по Нікопольщині. Окупанти цілили по населених пунктах Покровської та Марганецької громад. Запустили з півтора десятка артилерійських снарядів і дрон-камікадзе. На щастя, обійшлося без постраждалих.
 

07:22, 19 липня

Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США

Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США.Така заява пролунала на з'їзді Республіканської партії в Мілуокі. 

07:17, 19 липня

Перше влучання в Чугуєві – поряд з будинком

Голова Харківської ОВА повідомив, що всі 7 постраждалих госпіталізовані з осколковими пораненнями, загрози життю немає.

Росія вдарила по Чугуєву / Фото з телеграму Синєгубова

Перше влучання – поряд з будинком. Згоріли 9 автомобілів. Пошкоджено скління вікон дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, дах та скління вікон двоповерхового житлового будинку, два магазини.

Внаслідок обстрілу згоріли 9 авто / Фото з телеграму Синєгубова

Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої п'ятиповерхової будівлі, приватний будинок.

06:44, 19 липня

Вночі у Курську пролунала серія вибухів

Росіяни скаржаться, що було чутно від 7 до 10 вибухів. Окупанти звітують про нібито роботу ППО по дронах.

06:09, 19 липня

Яка ситуація в морі: дані ВМС

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.

В Азовському морі 4 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

У Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

06:00, 19 липня

Росія завдала подвійного удару по Чугуєву: є руйнування та поранені

Окупанти завдали подвійного удару по Чугуєву, що призвело до численних руйнувань. Пошкоджені цивільні будівлі.

Внаслідок обстрілу є поранені, зокрема, дитина. Хлопчик у важкому стані.

02:46, 19 липня

Зеленський висловився про Трампа та Венса

Президент зазначив, що робота з Трампом буде "важкою, але ми працьовиті люди". Додав, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США.

Також Володимир Зеленський зазначив, що, можливо, Джейму Ді Венсу (кандидату у віцепрезиденти від Трампа) дійсно все одно на Україну, однак, ми повинні працювати зі США.

01:28, 19 липня

Зеленський назвав умову, за якої можна погодитися на дипломатичне врегулювання з Росією

Світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.

Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти,
– підкреслив Зеленський.

Президент пояснив: слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання,
– зазначив український лідер.

00:14, 19 липня

"Дістались лівого берега лише з п'ятого разу": морпіх 10 тижнів виконував завдання в Кринках

Про операцію на лівому березі Херсонщини розповів командир взводу десантно-штурмової роти 2 батальйону 37 окремої бригади морської піхоти з позивним "Кот". Він виконував завдання у Кринках впродовж десяти тижнів поспіль.

Зайти на лівий берег ми намагалися п'ять разів – перші чотири були невдалими через щільний вогонь ворога, тому задля збереження життя та здоров'я особового складу командири приймали рішення "відкотитись" назад. І наступної ночі після крайньої спроби командир роти сказав готуватися самому та свою групу до виїзду. Цей раз виявився вдалим, на лівий берег я плив у першому човні,
– розповів морпіх.

"Кот" наголосив, що ворог постійно намагався повернути контроль над втраченими позиціями, застосовуючи тактику "м'ясних" штурмів.

00:11, 19 липня

"Атеш" знайшов приховану стоянку військової техніки росіян у Севастополі

Партизани повідомили, що в Комишевій бухті виявили стоянку, на якій окупанти приховали свої вантажівки та обладнання.

Автор: Владислав Кравцов, Юлія Муріна