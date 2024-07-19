Ракетний удар по Чугуєву, збитий Су-25 і Зеленський у Британії: хронологія 877 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 877 добу. Окупанти не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій. Бійці Путіна знову й знов обстрілюють мирні населені пункти, ранять і вбивають цивільних.
Про нові воєнні злочини російських загарбників, боротьбу українців проти агресора, головне за 19 липня – пише 24 Канал.
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Вибухи у Миколаєві чули о 17:13. Гучні звуки підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич і закликав громадян лишатися в укриттях. Представник ГУР Андрій Юсов нагадав, що з початку червня ми всі спостерігали спроби наступу окупантів на Харківщині. Сили оборони відбили загарбників і зламали їхні плани. Відповідно це вплинуло також на ситуацію на Сумщині. Активізувавшись на Півночі, ворог передусім прагнув відтягнути українські сили й засоби з інших гарячих ділянок фронту. Ключовою метою противника на фронті залишається український Донбас. Там (на Донбасі – 24 Канал) продовжуються найбільш ключові, драматичні, героїчні події, За його словами, угруповання ворога достатньо чисельне. Проте останнім часом воно не змінювалося настільки, аби можна було говорити про нові потужні наступи. Російські окупанти атакували автомобіль міжнародної благодійної організації World Central Kitchen (WCK), яка надає харчування людям у прифронтових громадах. У четвер, 18 липня, загарбники скинули з дрона боєприпас на автівку з гуманітарною допомогою. Автомобіль із чіткими розпізнавальними знаками організації саме повертався після доставлення їжі поблизу Олександрівки. В організації зазначили, що на щастя, постраждалих внаслідок цієї атаки росіян немає. Про витік радіації 19 липня повідомили деякі місцеві блогери та ЗМІ. Відповідно до повідомлень, на Ростовській АЕС нібито не локалізували аварійне скидання радіоактивної води і "йде постійний витік радіації". У Росатомі заявили, що інформація про радіаційну аварію на Ростовській АЕС – фейкова. Там наголосили, що блоки працюють у штатному режимі. Стабільність радіаційного фону на у Ростові-на-Дону підтвердили і в управлінні Росспоживнагляду по Ростовській області. Президент зазначив, що Росія в багатьох аспектах слабка, зокрема у розвідці, дипломатії та економіці. Водночас в очільника Кремля залишаються на руках козирі. Це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя. Досить небезпечна суміш, Він наголосив, що Україна та союзники мають позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї. А за його зневагу до людського життя він має заплатити втратами і поразкою. Усього цього вдасться досягти, якщо партнери погодяться на українські удари в російський тил далекобійною зброєю. У Міністерстві оборони України наголосили, що метою цієї угоди є забезпечення фінансової підтримки для посилення обороноздатності України, що включає закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО. За умовами рамкової угоди кредит буде використаний на масштабні проєкти з розвитку обороноздатності України, що знизить навантаження на Державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все – у сфері протиповітряної оборони, Глава українського Міноборони також підкреслив, що ця угода є одним з ключових елементів стратегії з посилення обороноздатності нашої країни. "Ми вдячні британським партнерам за їхню підтримку і впевнені, що це партнерство допоможе нам у забезпеченні безпеки та миру в Україні", – підсумував міністр. У Міноборони також зазначили, що контроль за цільовим використанням кредитних коштів здійснюватиме спільна українсько-британська комісія, що включатиме представників обох урядів, для забезпечення прозорості та ефективного використання фінансів. Про це повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця". Зазначається, що цей російський літак намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони. Ми закликаємо Росію припинити незаконне утримання Вадима, Максима та Дмитра, а також усіх громадян України, яких вона незаконно утримує, Зазначимо, що трьох співробітників СММ ОБСЄ – Вадима Голду, Максима Петрова та Дмитра Шабанова – було затримано у квітні 2022 року в окупованому Донецьку та Луганську, де вони виконували свої офіційні обов'язки за мандатом усіх 57 держав-учасниць ОБСЄ. За словами Демченка, у прикордонній смузі або в контрольованому прикордонному районі можуть діяти додаткові обмеження. Він також пояснив, що на прикордонні підрозділи виставляють контрольний пост для перевірки документів у осіб, але чоловік вирішив, що його це не стосується. Порушник спробував його об'їхати, але був заблокований. Він чинив опір законним діям прикордонників, відмовлявся виходити з машини, а потім дістав ніж і поранив дуже легко, на щастя, нашого військовослужбовця, Військовослужбовець пройшов дві ротації на сході без жодної подряпини, а на Закарпатті отримав незначну рану від особи, яка агресивно була налаштована щодо прикордонників. Речник ДПСУ сказав, що його затримали, а до поліції направлено повідомлення для внесення в ЄРДР даних щодо погрози співробітнику правоохоронних органів. Основний акцент український лідер зробив на питання щодо ударів по Росії далекобійною зброєю. Політик попросив Лондон допомогти Києву отримати від союзників відповідні дозволи. Зеленський пояснив, що "далекобійне рішення" дозволить зміцнити українську оборону та знищити цілі райони у Росії, де ворог тримає зброю. Я прошу Вас продемонструвати своє лідерство, Зеленський пізніше уточнив, що обговорив з прем'єром Британії низку важливих питань. Зокрема, ситуацію на фронті, затвердження Стратегії морської безпеки України. Ракету з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", якою ворожа армія Росії вчора атакували Одеську область, вдалося збити. Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що ці діти разом зі своїми рідними проживали на тимчасово окупованих територіях у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Поліцейські зафіксували 2708 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Пошкоджено 57 цивільних об’єктів. У Гродівці внаслідок артилерійського обстрілу загинули три жінки 26, 32 та 77 років.Двох цивільних осіб окупанти вбили у Плещіївці. Зеленський вважає, що, якщо ми будемо об'єднані, і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни вже до кінця цього року. План буде готовий. Якщо він приведе до завершення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно, При цьому, план має бути спільним із партнерами, хоча це залежить і від їхнього бажання і відсутності бажання "гратися" в ініціативи закінчення війни. Зеленський наголосив, що партнери мають тиснути на Росію, щоб вона погодилась думати про закінчення війни. У ході масштабної спецоперації службовцям по всій Україні повідомили 30 підозр. Йдеться про розкрадання 138 мільйонів гривень, виділених на потреби армії. Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України. У російській Якутії загубився приватний борт, на якому могли перебувати фсбшники. Вертоліт розшукують майже добу, але наразі усі зусилля даремні. Крім цього, за словами заступника директора департаменту планування застосування головного управління НГУ полковника Миколи Уршаловича, безпілотною авіацією Нацгвардії було здійснено 19 вильотів з метою розвідки та виявлення ворожої техніки. Таким чином, на Лиманському та Херсонському напрямках було виявлено дві САУ, два танки, 9 гармат, 4 ББМ та 42 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи артилерії Сил оборони України завдавали вогневого ураження по виявлених цілях Служба безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з Росією під час тимчасової окупації Херсона. Під час затримання він намагався втекти від правоохоронців: втік з будинку через "таємний" вихід і сховався у підвалі сусіднього помешкання. Зловмисником виявився 55-річний керівник однієї з районних організацій міської "Спілки ветеранів Афганістану". Після захоплення обласного центру він добровільно запропонував Росії свою допомогу у війні проти України. Тоді він став "правою рукою" очільника "департаменту зовнішніх зв’язків та внутрішньої політики" місцевої окупаційної адміністрації Росії. Після звільнення Херсона колаборант "заліг на дно", сподіваючись уникнути правосуддя. Контррозвідники СБУ задокументували злочини фігуранта, встановили його місцеперебування і затримали. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за колабораційну діяльність. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Народна депутатка Юлія Яцик вийшла з парламентської фракції "Слуга Народу". Користуючись виділеними коштами планується: Правоохоронці затримали Львові двох чоловіків, які за завданням ворога палили автівки українських військових. Їм повідомили про підозру. Фахівці Держспецзв'язку рекомендують скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання проблеми. Для цього потрібно: Держспецзв'язку готові надати консультативну та практичну допомогу у вирішенні проблеми, Для отримання допомоги користувачам порадили звертатися до Урядової команди реагування CERT-UA. Біля ринку Привоз патрульні зупинили автомобіль BMW, у водія якого згодом виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Зазначається, що він поводився агресивно, лаявся, чинив супротив, а також пройти освідування відмовлявся. Біля автівки правоохоронців зібрався натовп, які, як вказали у поліції, хотіли допомогти затриманому чоловіку втекти. Одна з присутніх жінок вихопила в поліціянта пістолет і розірвала формений одяг. У відповідь патрульний застосував до порушниці балончик із газом дратівливої дії, а також зробив попереджувальний постріл у повітря. Зазначається, що він використав його для виклику допоміжних сил. У поліції запевняють, що він діяв відповідно до законодавства. Протягом 5 годин рятувальники боролися з пожежею в адмінбудівлі, яка виникла внаслідок удару російських окупантів по житловому кварталу міста Лиман на Донеччині. Вогняна стихія охопила площу 800 квадратних метрів. У результаті пожежі також знищено 0,5 гектара сухостою та 40 квадратних метрів сміття. Попри постійну загрозу повторних ворожих ударів, вогнеборці ліквідували пожежу та запобігли поширенню вогню на житловий будинок. Кір Стармер назвав цей візит на Даунінг-стріт дуже особливим моментом. Очікується, що Зеленський виступить перед Кабміном і так може стати першим іноземним лідером, який особисто звернеться до Кабінету з 1997 року. Наприкінці війни в Україні світ матиме "дуже велику проблему" з Росією. Про можливі наслідки війни розповів головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі. Генерал Крістофер Каволі наголосив, що результат бойових дій в Україні є життєво важливим для майбутнього європейської та світової безпеки. На Львівщині скасували погодинні відключення електроенергії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик Володимира Зеленського збивати російські ракети та безпілотники над українською територією. Співзасновник Monobank заявив про глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу та Windows. Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 111 осіб. Також ворог втратив 60 одиниць озброєння та військової техніки. А ще нищено 6 місць зберігання боєприпасів, 4 спостережні пункти, 2 склади матеріально-технічних засобів, 2 бліндажі, 2 вогневі позиції, 1 командно-спостережний пункт, 2 пункти управління БпЛА. Банк підтвердив, що не працює відображення продуктів, карток та рахунків, перекази та обмін валют, оплата послуг. Клієнти не можуть придбати облігації та автоцивілки, відкрити депозити та кредити, отримати збірки та довідки. У кол-центрі Львівобленерго можливі технічні проблеми. Компанія просить вибачення за можливі незручності в роботі. Зранку 19 липня в тимчасово окупованому Луганську прогриміла серія вибухів. Ймовірно, приліт був у районі авіаційного училища. За даними очевидців, уже прогриміло близько десяти вибухів. Над місто піднявся стовп диму. У роботі компанії Vodafone стався збій. Користувачі скаржаться не недоступність дзвінків та низку інших функцій. Через ворожий удар травми, несумісні з життям, отримала 83-річна місцева жителька. У зв'язку з деякими програмними оновленнями у "Новій пошті" стався технічний збій в роботі системи обслуговування клієнтів. Роботу відновлять найближчим часом. У ДПСУ наголосили, що повістки на кордоні не видають. Участі в заходах прикордонного контролю представники ТЦК не беруть. Росіяни скаржаться, що Курською та Бєлгородську області атакували дрони. Окрім того, БпЛА нібито "збили" над окупованим Кримом. Під обмеження потрапили такі судна, як Zaliv Amurskiy, SCF Amur та інші. Вони ходять під прапорами Габону, Панами та Островів Кука. Ці судна включені до списку через перевезення нафти та нафтопродуктів з Росії до третіх країн. Їй вдалося втекти зі свого рідного прифронтового села, що потерпало від ворожих обстрілів, до іншого. Рятувальники її зустріли та на службовому автомобілі доправили до свого підрозділу. Там вона змогла відпочити та відійти від стресу. Далі жінку та домашніх тваринок волонтери відвезуть до одного з евакуаційних пунктів. Генеральний секретар закликав європейських членів НАТО посилити свої зобов'язання на тлі побоювань, що фінансування США може бути скорочено або навіть припинено, якщо Дональд Трамп переможе на виборах. Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади. За минулу добу, 18 липня, на Південному та Східному напрямках протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БпЛА: 4 Орлан-10 та 3 Supercam. Зранку російські війська вкрили вогнем житловий будинок у Білозерці Херсонської області. Внаслідок цього у власній оселі смертельних поранень зазнала 72-річна місцева жителька. У прокуратурі повідомили, що, попередньо, ворог завдав ударів по місту двома ракетами "Іскандер-М". Голова ОВА повідомив, що кількість поранених збільшилася до дев'яти. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Комишани, Шевченківка, Шляхове, Червоний Маяк, Михайлівка, Микільське, Нововоронцовка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка та Херсон. Російські військові поцілили в адмінбудівлю, мобільну амбулаторію та телевежу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Пошкоджено газопровід, господарчі споруди та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 – зазнали поранення, з них 1 дитина. Володимир Зеленський зазначив, що дійсно передбачав час, коли піде у відставку. Але не доти, поки не закінчиться війна, Ввечері та вночі ворог продовжував бити по Нікопольщині. Окупанти цілили по населених пунктах Покровської та Марганецької громад. Запустили з півтора десятка артилерійських снарядів і дрон-камікадзе. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США.Така заява пролунала на з'їзді Республіканської партії в Мілуокі. Голова Харківської ОВА повідомив, що всі 7 постраждалих госпіталізовані з осколковими пораненнями, загрози життю немає. Перше влучання – поряд з будинком. Згоріли 9 автомобілів. Пошкоджено скління вікон дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, дах та скління вікон двоповерхового житлового будинку, два магазини. Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої п'ятиповерхової будівлі, приватний будинок. Росіяни скаржаться, що було чутно від 7 до 10 вибухів. Окупанти звітують про нібито роботу ППО по дронах. У Чорному морі ворожі кораблі відсутні. В Азовському морі 4 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. У Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет. Окупанти завдали подвійного удару по Чугуєву, що призвело до численних руйнувань. Пошкоджені цивільні будівлі. Внаслідок обстрілу є поранені, зокрема, дитина. Хлопчик у важкому стані. Президент зазначив, що робота з Трампом буде "важкою, але ми працьовиті люди". Додав, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США. Також Володимир Зеленський зазначив, що, можливо, Джейму Ді Венсу (кандидату у віцепрезиденти від Трампа) дійсно все одно на Україну, однак, ми повинні працювати зі США. Світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни. Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти, Президент пояснив: слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів. Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання, Про операцію на лівому березі Херсонщини розповів командир взводу десантно-штурмової роти 2 батальйону 37 окремої бригади морської піхоти з позивним "Кот". Він виконував завдання у Кринках впродовж десяти тижнів поспіль. Зайти на лівий берег ми намагалися п'ять разів – перші чотири були невдалими через щільний вогонь ворога, тому задля збереження життя та здоров'я особового складу командири приймали рішення "відкотитись" назад. І наступної ночі після крайньої спроби командир роти сказав готуватися самому та свою групу до виїзду. Цей раз виявився вдалим, на лівий берег я плив у першому човні, "Кот" наголосив, що ворог постійно намагався повернути контроль над втраченими позиціями, застосовуючи тактику "м'ясних" штурмів. Партизани повідомили, що в Комишевій бухті виявили стоянку, на якій окупанти приховали свої вантажівки та обладнання.
У Миколаєві чули вибух
У ГУР назвали ключову мету росіян у війні зараз
– заявив Юсов.
Росіяни атакували машину міжнародної організації World Central Kitchen
Росіяни атакували автівку World Central Kitchen / Фото організації
У мережі пишуть про витік радіації на Ростовській АЕС: Росатом спростовує
Зеленський назвав єдину перевагу Путіна у війні
– підсумував Зеленський.
Україна і Британія підписали кредитну угоду на 2 мільярди фунтів
– сказав Рустем Умєров.
Україна і Британія підписали кредитну угоду на 2 мільярди фунтів / Фото Офісу Президента
Українські оборонці збили ворожий Су-25 на Покровському напрямку
Британія вимагає звільнити українських співробітників ОБСЄ, яких затримала Росія
– заявив постійний представник Британії при ОБСЄ Ніл Голланд.
У ДПСУ відреагували на напад на військового на Закарпатті
– зазначив Демченко.
Що сказав Зеленський у промові в уряді Британії
– звернувся президент до британців.
Сили ППО збили "Іскандер" над Одещиною
В Україну з російської окупації повернули ще 12 дітей
За останню добу Росія вбила п'ятьох жителів Донеччини, ще семеро зазнали поранень
Ми можемо закінчити гарячу стадію війни до кінця року, – Зеленський
– підкреслив президент.
Повідомили про підозру 30 службовцям за розкрадання грошей армії
У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ, – ЗМІ
Авіація Нацгвардії за тиждень уразила 6 ротних опорних пунктів ворога
СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який працював на Сальдо
Зі "Слуги народу" вийшла ще одна нардепка
Євросоюз виділив Укренерго грант у 100 мільйонів євро
У Львові затримали двох чоловіків, які працювали на Росію
У Держспецзв'язку відреагували на технічний збій у світі
– йдеться у повідомленні.
На одеському "Привозі" сталася стрілянина
Внаслідок обстрілу Лиману спалахнула потужна пожежа
Президент прибув до резиденції прем'єра Великої Британії
У НАТО окреслили "дуже велику проблему", що виникне після війни в Україні
У Львівській області не вимикатимуть світло за графіками
Шольц відкинув можливість збиття ракет і дронів над Україною
Збій у Monobank
Втрати ворога на Півдні
У "Сенс Банк" збій у роботі
У кол-центрі Львівобленерго технічні проблеми
У Луганську пролунали вибухи: ймовірно, був приліт у районі авіаучилища
У Vodafone стався збій
Вчора ввечері російська армія атакувала Антонівку
У "Новій пошті" стався збій
Чи можуть вручити повістку на кордоні
Росію масовано атакували дрони
Велика Британія запровадила санкції проти 11 російських суден
Жінку з трьома домашніми улюбленцями евакуювали з-під обстрілів рятувальники на Харківщині
Європа має бути готовою до десяти років війни в України, – Столтенберг
Обстріли Сумщини
ППО збила 7 дронів
Ворог обстріляв будинок у Білозерці: загинула жінка
Окупанти атакували Чугуїв балістикою
У Чугуєві зросла кількість постраждалих
Росіяни обстріляли Херсонщину: є жертва й поранені
Зеленський відповів, коли піде у відставку
– підкреслив президент.
Втрати Росії
Окупанти атакували Нікопольщину
Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США
Перше влучання в Чугуєві – поряд з будинком
Вночі у Курську пролунала серія вибухів
Яка ситуація в морі: дані ВМС
Росія завдала подвійного удару по Чугуєву: є руйнування та поранені
Зеленський висловився про Трампа та Венса
Зеленський назвав умову, за якої можна погодитися на дипломатичне врегулювання з Росією
– підкреслив Зеленський.
– зазначив український лідер.
"Дістались лівого берега лише з п'ятого разу": морпіх 10 тижнів виконував завдання в Кринках
– розповів морпіх.
"Атеш" знайшов приховану стоянку військової техніки росіян у Севастополі
Вибухи у Миколаєві чули о 17:13. Гучні звуки підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич і закликав громадян лишатися в укриттях.
Представник ГУР Андрій Юсов нагадав, що з початку червня ми всі спостерігали спроби наступу окупантів на Харківщині. Сили оборони відбили загарбників і зламали їхні плани. Відповідно це вплинуло також на ситуацію на Сумщині. Активізувавшись на Півночі, ворог передусім прагнув відтягнути українські сили й засоби з інших гарячих ділянок фронту. Ключовою метою противника на фронті залишається український Донбас.
Там (на Донбасі – 24 Канал) продовжуються найбільш ключові, драматичні, героїчні події,
За його словами, угруповання ворога достатньо чисельне. Проте останнім часом воно не змінювалося настільки, аби можна було говорити про нові потужні наступи.
Російські окупанти атакували автомобіль міжнародної благодійної організації World Central Kitchen (WCK), яка надає харчування людям у прифронтових громадах.
У четвер, 18 липня, загарбники скинули з дрона боєприпас на автівку з гуманітарною допомогою.
Автомобіль із чіткими розпізнавальними знаками організації саме повертався після доставлення їжі поблизу Олександрівки. В організації зазначили, що на щастя, постраждалих внаслідок цієї атаки росіян немає.
Про витік радіації 19 липня повідомили деякі місцеві блогери та ЗМІ. Відповідно до повідомлень, на Ростовській АЕС нібито не локалізували аварійне скидання радіоактивної води і "йде постійний витік радіації".
У Росатомі заявили, що інформація про радіаційну аварію на Ростовській АЕС – фейкова. Там наголосили, що блоки працюють у штатному режимі.
Стабільність радіаційного фону на у Ростові-на-Дону підтвердили і в управлінні Росспоживнагляду по Ростовській області.
Президент зазначив, що Росія в багатьох аспектах слабка, зокрема у розвідці, дипломатії та економіці.
Водночас в очільника Кремля залишаються на руках козирі. Це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя.
Досить небезпечна суміш,
Він наголосив, що Україна та союзники мають позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї. А за його зневагу до людського життя він має заплатити втратами і поразкою. Усього цього вдасться досягти, якщо партнери погодяться на українські удари в російський тил далекобійною зброєю.
У Міністерстві оборони України наголосили, що метою цієї угоди є забезпечення фінансової підтримки для посилення обороноздатності України, що включає закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО.
За умовами рамкової угоди кредит буде використаний на масштабні проєкти з розвитку обороноздатності України, що знизить навантаження на Державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все – у сфері протиповітряної оборони,
Глава українського Міноборони також підкреслив, що ця угода є одним з ключових елементів стратегії з посилення обороноздатності нашої країни.
"Ми вдячні британським партнерам за їхню підтримку і впевнені, що це партнерство допоможе нам у забезпеченні безпеки та миру в Україні", – підсумував міністр.
У Міноборони також зазначили, що контроль за цільовим використанням кредитних коштів здійснюватиме спільна українсько-британська комісія, що включатиме представників обох урядів, для забезпечення прозорості та ефективного використання фінансів.
Про це повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
Зазначається, що цей російський літак намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
Ми закликаємо Росію припинити незаконне утримання Вадима, Максима та Дмитра, а також усіх громадян України, яких вона незаконно утримує,
Зазначимо, що трьох співробітників СММ ОБСЄ – Вадима Голду, Максима Петрова та Дмитра Шабанова – було затримано у квітні 2022 року в окупованому Донецьку та Луганську, де вони виконували свої офіційні обов'язки за мандатом усіх 57 держав-учасниць ОБСЄ.
За словами Демченка, у прикордонній смузі або в контрольованому прикордонному районі можуть діяти додаткові обмеження. Він також пояснив, що на прикордонні підрозділи виставляють контрольний пост для перевірки документів у осіб, але чоловік вирішив, що його це не стосується.
Порушник спробував його об'їхати, але був заблокований.
Він чинив опір законним діям прикордонників, відмовлявся виходити з машини, а потім дістав ніж і поранив дуже легко, на щастя, нашого військовослужбовця,
Військовослужбовець пройшов дві ротації на сході без жодної подряпини, а на Закарпатті отримав незначну рану від особи, яка агресивно була налаштована щодо прикордонників.
Речник ДПСУ сказав, що його затримали, а до поліції направлено повідомлення для внесення в ЄРДР даних щодо погрози співробітнику правоохоронних органів.
Основний акцент український лідер зробив на питання щодо ударів по Росії далекобійною зброєю. Політик попросив Лондон допомогти Києву отримати від союзників відповідні дозволи. Зеленський пояснив, що "далекобійне рішення" дозволить зміцнити українську оборону та знищити цілі райони у Росії, де ворог тримає зброю.
Я прошу Вас продемонструвати своє лідерство,
Зеленський пізніше уточнив, що обговорив з прем'єром Британії низку важливих питань. Зокрема, ситуацію на фронті, затвердження Стратегії морської безпеки України.
Ракету з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", якою ворожа армія Росії вчора атакували Одеську область, вдалося збити.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що ці діти разом зі своїми рідними проживали на тимчасово окупованих територіях у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
Поліцейські зафіксували 2708 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Пошкоджено 57 цивільних об’єктів.
У Гродівці внаслідок артилерійського обстрілу загинули три жінки 26, 32 та 77 років.Двох цивільних осіб окупанти вбили у Плещіївці.
Зеленський вважає, що, якщо ми будемо об'єднані, і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни вже до кінця цього року.
План буде готовий. Якщо він приведе до завершення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно,
При цьому, план має бути спільним із партнерами, хоча це залежить і від їхнього бажання і відсутності бажання "гратися" в ініціативи закінчення війни. Зеленський наголосив, що партнери мають тиснути на Росію, щоб вона погодилась думати про закінчення війни.
У ході масштабної спецоперації службовцям по всій Україні повідомили 30 підозр. Йдеться про розкрадання 138 мільйонів гривень, виділених на потреби армії.
Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України.
У російській Якутії загубився приватний борт, на якому могли перебувати фсбшники. Вертоліт розшукують майже добу, але наразі усі зусилля даремні.
Крім цього, за словами заступника директора департаменту планування застосування головного управління НГУ полковника Миколи Уршаловича, безпілотною авіацією Нацгвардії було здійснено 19 вильотів з метою розвідки та виявлення ворожої техніки. Таким чином, на Лиманському та Херсонському напрямках було виявлено дві САУ, два танки, 9 гармат, 4 ББМ та 42 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи артилерії Сил оборони України завдавали вогневого ураження по виявлених цілях
Служба безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з Росією під час тимчасової окупації Херсона. Під час затримання він намагався втекти від правоохоронців: втік з будинку через "таємний" вихід і сховався у підвалі сусіднього помешкання.
Зловмисником виявився 55-річний керівник однієї з районних організацій міської "Спілки ветеранів Афганістану". Після захоплення обласного центру він добровільно запропонував Росії свою допомогу у війні проти України.
Тоді він став "правою рукою" очільника "департаменту зовнішніх зв’язків та внутрішньої політики" місцевої окупаційної адміністрації Росії.
Після звільнення Херсона колаборант "заліг на дно", сподіваючись уникнути правосуддя.
Контррозвідники СБУ задокументували злочини фігуранта, встановили його місцеперебування і затримали.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за колабораційну діяльність. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Народна депутатка Юлія Яцик вийшла з парламентської фракції "Слуга Народу".
Користуючись виділеними коштами планується:
Правоохоронці затримали Львові двох чоловіків, які за завданням ворога палили автівки українських військових. Їм повідомили про підозру.
Фахівці Держспецзв'язку рекомендують скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання проблеми.
Для цього потрібно:
Держспецзв'язку готові надати консультативну та практичну допомогу у вирішенні проблеми,
Для отримання допомоги користувачам порадили звертатися до Урядової команди реагування CERT-UA.
Біля ринку Привоз патрульні зупинили автомобіль BMW, у водія якого згодом виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Зазначається, що він поводився агресивно, лаявся, чинив супротив, а також пройти освідування відмовлявся.
Біля автівки правоохоронців зібрався натовп, які, як вказали у поліції, хотіли допомогти затриманому чоловіку втекти. Одна з присутніх жінок вихопила в поліціянта пістолет і розірвала формений одяг.
У відповідь патрульний застосував до порушниці балончик із газом дратівливої дії, а також зробив попереджувальний постріл у повітря. Зазначається, що він використав його для виклику допоміжних сил. У поліції запевняють, що він діяв відповідно до законодавства.
Протягом 5 годин рятувальники боролися з пожежею в адмінбудівлі, яка виникла внаслідок удару російських окупантів по житловому кварталу міста Лиман на Донеччині.
Вогняна стихія охопила площу 800 квадратних метрів. У результаті пожежі також знищено 0,5 гектара сухостою та 40 квадратних метрів сміття.
Попри постійну загрозу повторних ворожих ударів, вогнеборці ліквідували пожежу та запобігли поширенню вогню на житловий будинок.
Кір Стармер назвав цей візит на Даунінг-стріт дуже особливим моментом.
Очікується, що Зеленський виступить перед Кабміном і так може стати першим іноземним лідером, який особисто звернеться до Кабінету з 1997 року.
Наприкінці війни в Україні світ матиме "дуже велику проблему" з Росією. Про можливі наслідки війни розповів головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі. Генерал Крістофер Каволі наголосив, що результат бойових дій в Україні є життєво важливим для майбутнього європейської та світової безпеки.
На Львівщині скасували погодинні відключення електроенергії.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик Володимира Зеленського збивати російські ракети та безпілотники над українською територією.
Співзасновник Monobank заявив про глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу та Windows.
Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 111 осіб.
Також ворог втратив 60 одиниць озброєння та військової техніки. А ще нищено 6 місць зберігання боєприпасів, 4 спостережні пункти, 2 склади матеріально-технічних засобів, 2 бліндажі, 2 вогневі позиції, 1 командно-спостережний пункт, 2 пункти управління БпЛА.
Банк підтвердив, що не працює відображення продуктів, карток та рахунків, перекази та обмін валют, оплата послуг.
Клієнти не можуть придбати облігації та автоцивілки, відкрити депозити та кредити, отримати збірки та довідки.
У кол-центрі Львівобленерго можливі технічні проблеми. Компанія просить вибачення за можливі незручності в роботі.
Зранку 19 липня в тимчасово окупованому Луганську прогриміла серія вибухів. Ймовірно, приліт був у районі авіаційного училища.
За даними очевидців, уже прогриміло близько десяти вибухів. Над місто піднявся стовп диму.
У роботі компанії Vodafone стався збій. Користувачі скаржаться не недоступність дзвінків та низку інших функцій.
Через ворожий удар травми, несумісні з життям, отримала 83-річна місцева жителька.
У зв'язку з деякими програмними оновленнями у "Новій пошті" стався технічний збій в роботі системи обслуговування клієнтів. Роботу відновлять найближчим часом.
У ДПСУ наголосили, що повістки на кордоні не видають. Участі в заходах прикордонного контролю представники ТЦК не беруть.
Росіяни скаржаться, що Курською та Бєлгородську області атакували дрони. Окрім того, БпЛА нібито "збили" над окупованим Кримом.
Під обмеження потрапили такі судна, як Zaliv Amurskiy, SCF Amur та інші. Вони ходять під прапорами Габону, Панами та Островів Кука.
Ці судна включені до списку через перевезення нафти та нафтопродуктів з Росії до третіх країн.
Їй вдалося втекти зі свого рідного прифронтового села, що потерпало від ворожих обстрілів, до іншого. Рятувальники її зустріли та на службовому автомобілі доправили до свого підрозділу.
Там вона змогла відпочити та відійти від стресу. Далі жінку та домашніх тваринок волонтери відвезуть до одного з евакуаційних пунктів.
Генеральний секретар закликав європейських членів НАТО посилити свої зобов'язання на тлі побоювань, що фінансування США може бути скорочено або навіть припинено, якщо Дональд Трамп переможе на виборах.
Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади.
За минулу добу, 18 липня, на Південному та Східному напрямках протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БпЛА: 4 Орлан-10 та 3 Supercam.
Зранку російські війська вкрили вогнем житловий будинок у Білозерці Херсонської області. Внаслідок цього у власній оселі смертельних поранень зазнала 72-річна місцева жителька.
У прокуратурі повідомили, що, попередньо, ворог завдав ударів по місту двома ракетами "Іскандер-М".
Голова ОВА повідомив, що кількість поранених збільшилася до дев'яти.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Комишани, Шевченківка, Шляхове, Червоний Маяк, Михайлівка, Микільське, Нововоронцовка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка та Херсон.
Російські військові поцілили в адмінбудівлю, мобільну амбулаторію та телевежу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Пошкоджено газопровід, господарчі споруди та приватні автомобілі.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 – зазнали поранення, з них 1 дитина.
Володимир Зеленський зазначив, що дійсно передбачав час, коли піде у відставку.
Але не доти, поки не закінчиться війна,
Ввечері та вночі ворог продовжував бити по Нікопольщині. Окупанти цілили по населених пунктах Покровської та Марганецької громад. Запустили з півтора десятка артилерійських снарядів і дрон-камікадзе. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США.Така заява пролунала на з'їзді Республіканської партії в Мілуокі.
Голова Харківської ОВА повідомив, що всі 7 постраждалих госпіталізовані з осколковими пораненнями, загрози життю немає.
Перше влучання – поряд з будинком. Згоріли 9 автомобілів. Пошкоджено скління вікон дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, дах та скління вікон двоповерхового житлового будинку, два магазини.
Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої п'ятиповерхової будівлі, приватний будинок.
Росіяни скаржаться, що було чутно від 7 до 10 вибухів. Окупанти звітують про нібито роботу ППО по дронах.
У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
В Азовському морі 4 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
У Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Окупанти завдали подвійного удару по Чугуєву, що призвело до численних руйнувань. Пошкоджені цивільні будівлі.
Внаслідок обстрілу є поранені, зокрема, дитина. Хлопчик у важкому стані.
Президент зазначив, що робота з Трампом буде "важкою, але ми працьовиті люди". Додав, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США.
Також Володимир Зеленський зазначив, що, можливо, Джейму Ді Венсу (кандидату у віцепрезиденти від Трампа) дійсно все одно на Україну, однак, ми повинні працювати зі США.
Світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.
Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти,
Президент пояснив: слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.
Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання,
Про операцію на лівому березі Херсонщини розповів командир взводу десантно-штурмової роти 2 батальйону 37 окремої бригади морської піхоти з позивним "Кот". Він виконував завдання у Кринках впродовж десяти тижнів поспіль.
Зайти на лівий берег ми намагалися п'ять разів – перші чотири були невдалими через щільний вогонь ворога, тому задля збереження життя та здоров'я особового складу командири приймали рішення "відкотитись" назад. І наступної ночі після крайньої спроби командир роти сказав готуватися самому та свою групу до виїзду. Цей раз виявився вдалим, на лівий берег я плив у першому човні,
"Кот" наголосив, що ворог постійно намагався повернути контроль над втраченими позиціями, застосовуючи тактику "м'ясних" штурмів.
Партизани повідомили, що в Комишевій бухті виявили стоянку, на якій окупанти приховали свої вантажівки та обладнання.