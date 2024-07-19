Ракетний удар по Чугуєву, збитий Су-25 і Зеленський у Британії: хронологія 877 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 877 добу. Окупанти не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій. Бійці Путіна знову й знов обстрілюють мирні населені пункти, ранять і вбивають цивільних.

Про нові воєнні злочини російських загарбників, боротьбу українців проти агресора, головне за 19 липня – пише 24 Канал.

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