Росіяни наступають на Бахмут, яка ситуація на Херсонщині: карта боїв за 27 квітня

Російські військові зосередили свої сили на кількох напрямках фронту й намагаються захопити Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. Водночас противник обороняється на Півдні України.

Росія, попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Ворог завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах.

Дивіться також Готуємо сюрприз окупантам у Бахмуті, – командир бригади "Едельвейс"

Сили оборони відбили 54 атаки

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту.

Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар'їнку.

Росія наступає на кількох напрямках

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів у Донецькій області.

Росіяни наступали в напрямку Іванівського: карта

ворог вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли майже десяти населених пунктів Донецької області.

Росіяни наступають у районі Авдіївки: карта

протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

Росіяни наступають у районі Мар'їнки: карта

Яка ситуація під Лиманом і Вугледаром

Росіяни обороняються на Херсонщині

противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Терни, Торське, Діброва, Білогорівка, Верхньокам'янське та Спірне Донецької області.минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Противник здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Шахтарське, Пречистівка та Вугледар Донецької області.ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися майже 10 населених пунктів Харківської і Луганської областей.противник в обороні. Водночас ворог здійснив обстріли понад 30 населених пунктів Донецької області, Запорізької та Херсонської областей.

Окупанти обороняються на Півдні: карта

Сили оборони відпрацювали по окупантах

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів.

Також знищено 6 ворожих безпілотних літальних апаратів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих військових об'єкта противника.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.противник обстріляв населені пункти Сумської та Харківської областей.