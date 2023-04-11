Росіяни почали відводити свої засоби на півдні: огляд фронту від Романа Світана

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що на півдні України окупанти відсуваються від лінії зіткнення, щоб максимально забезпечити відстань, недосяжну для українських засобів ураження.

Відповідну інформацію у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі прокоментував полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан.

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Окупанти відходять

Роман Світан підтвердив, що росіяни вже почали відводити свої засоби й системи керування за межу у 150 кілометрів.

У нас давно вже є ракети М31 з дальністю 85 кілометрів. Саме тому вони (росіяни – 24 канал) відійшли спочатку на дальність під 90 кілометрів,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що ця відстань включає Маріуполь, Мангуш та Бердянськ. Вздовж шосе, яке йшло з Ростову на Мелітополь.



Куди відсуваються росіяни / Скриншот

Крім того, експерт додав, що зараз можна помітити, як ворог почав виходити навіть за Маріуполь – аж за Новоазовськ.

Деокупація Криму

"Крим ми будемо звільняти військовим шляхом. Ніхто зупинятися на перешийках не буде. Навпаки – під час заходу в Крим потрібно пришвидшитися. Максимальну кількість сил та засобів варто кинути саме на останньому етапі звільнення Херсонської області. Для того, щоб з великою швидкістю зайти на північ Криму", – повідомив Роман Світан.

На його думку, коли вже ЗСУ вийдуть на Джанкой, там вже буде набагато простіше, адже вплине сама географія півострова. "Вона допоможе скинути російську армію вже в районі південного берега Криму", – додав Світан.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 каналу:

Керовані авіабомби

Військовий експерт пояснив, що ці авіабомби з великої висоти та з великою гіперзвуковою швидкістю розганяються, а тоді летять у вільному падінні.

Він зазначив, що авіабомби можуть планувати приблизно на декілька десятків кілометрів. Проте все залежить від висоти та швидкості скидування. Адже є ймовірність, що вона може долетіти до лінії фронту.

Це дуже небезпечна бомба, адже півтори тонни вибухівки – це хороша вражаюча здатність. Точність у неї не зовсім така, як її декларують, проте сама по собі вражаюча здатність дуже велика,

– наголосив Роман Світан.

За його словами, ця авіабомба влучала по тому ж Бахмуту та Авдіївці. Проте ще більше небезпеку несуть плануючі бомби.

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