У Якимівці під Мелітополем пролунали вибухи: росіяни бідкаються на обстріл "іноземними ракетами"
Джерело:Іван Федоров
У тимчасово окупованій Якимівці, що біля Мелітополя, 24 листопада пролунали вибухи. Російські окупанти бідкаються на ракетний удар.
Мер Мелітополя Іван Федоров близько 15 години написав про вибухи в Якимівці. Він зазначив, що росіяни бідкаються на обстріл "іноземними ракетами".
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Федоров заявив про влучання по розташуванню російських військ
Згодом Федоров в ефірі телемарафону повідомив додаткові деталі про вибухи в Якимівці. Він зауважив, що селище Якимівка розташоване між Мелітополем і Джанкоєм.
Федоров також розповів, що було кілька влучань по розташуванню російських військ і додав, що ворог продовжує зазнавати втрат.
Разом з тим, він повідомив, що в тимчасово окупованому Мелітополі приблизно о 10:30 пролунали 2 вибухи. Унаслідок цього на кілька хвилин повністю зник мобільний зв'язок. За словами Федорова, наслідки вибухів у Мелітополі наразі не відомі.
Яка ситуація на Мелітопольському напрямку
- За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
- Українські військові завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
- Нещодавно внаслідок вибуху в тимчасово окупованому Мелітополі вдалось знищити щонайменше трьох офіцерів Росгвардії.
- Як відомо, 11 листопада прилетіло по підприємству в нижній частині міста. Там ворог створив як склад, так і військову базу. Вибух стався під час наради російських офіцерів.
- Іван Федоров розповів, що ліквідація окупантів на цьому підприємстві відбувалась вже кілька разів.