Готувались, готувались і не вклонились: окупанти зняли провальний пропагандистський сюжет

росія – лідерка у світі серед поширювачів пропаганди та створення відповідного контенту. Ось і зараз нам вдалось дістати відео, які окупанти використали для нібито демонстрації своїх "здобутків".

Поки HIMARS ефективно знищують ворожі склади, окупанти готують пропагандистські відео. Відеоматеріали російських загарбників 24 каналу передали джерела у службах. І вони демонструють заплановану у кремлі чергову інформаційну провокацію.

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міноборони росії замовило чергову пропаганду

Два відеоролики, які потрапили нам до рук, демонструють, що ворог планував похизуватись якимись новими "здобутками". Скоріш за все, цими відео путінські пропагандисти планували продемонструвати, як "росія знищила сотню танків" чи HIMARS. Але ми дещо переоцінили ворога...

Зауважимо, що відеоматеріали були у нас до публікації росіян. Що ж стосується чергової провокації, то ми аж ніяк не схибили. У росЗМІ з'явилась публікація, в якій розповідають, що буцімто знищили опорні пункти керування та броньовану техніку підрозділів ЗСУ. Причому жодної конкретики ані про місце, ані про кількість знищеної техніки немає. Усе в найкращих традиціях кремля: загальні фрази для підвищення бойового духу. Так би мовити, нічого зайвого.

Нагадаємо, що у Пентагоні вже спростували всі попередні заяви, в тому числі сєргєя шойгу, які б стосувалися виведених з ладу ракетних установок. Але для внутрішнього споживача, на що і розраховані ці відео, відповідний контент має подіяти беззаперечно.

На першому відео демонструють роботу екіпажів гелікоптерів Мі-28. Ними користується армійська авіація Західного військового округу. І саме на цих машинах пересуваються вороги під час так званої "спеціальної воєнної операції". Самі ж ролики з'явились з подачі міноборони країни-агресорки.

Окупанти хизуються ударним гелікоптером Мі-28: дивіться відео

Як властиво російській пропагандистській машині, гелікоптери показують у всій красі. Для ефектного кадру глядачам планують продемонструвати завантаження снарядів у вороже повітряне судно, а також його роботу в небі. Зокрема ті самі маневри та постріли по умовних цілях.

Пілот захоплюється, але бути знищеним побоюється

Не минулось, ясна річ, і без розмови зі штурманом-оператором гелікоптера. Такий собі Артем розповідає на камеру, що пілоти завжди собі обирають основний маршрут, який використовують для пересування до цілі. Але він може корегуватись у залежності від ситуації. Наприклад, потрапляння в радари українських військових, які вже майже 200 таких повітряних суден "приземлили".

Як би окупанти не хизувались своєю технікою, але втекти від української РЛС їм не дуже вдається. Тож, пояснює в сюжеті ворог, доводиться шукати всі можливі шляхи оминання небезпеки.

Водночас загарбник хизується сучасним начинням гелікоптера. Мовляв, його навігаційна система надзвичайно гнучка. І якщо потрібно змінити цілі для ударів в моменті польоту, то це дуже просто зробити. Для цього необхідно лише ввести нові координати.

Ворог підтверджує, що цілеспрямовано б'є по цілях з Мі-28: дивіться відео

Ми готові в режимі онлайн бити по цілях. Нам дали координати. Я під час польоту їх забив – завдав удару,

– підкреслює ворог.

Будемо відвертими, ми дещо переоцінили російських пропагандистів. Очікувалось, що вони хизуватимуться якимись неймовірними "здобутками". А виявилось, що ворог не зміг навіть придумати, де саме йому вдалось буцімто знищити техніку ЗСУ.

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