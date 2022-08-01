Трамп цинічно заявив, що Зеленському слід було відмовитися від НАТО і визнати Крим російським

Дональд Трамп, 45 президент США, вважає, що владімір путін не наважився б напасти на Україну, якби він далі був лідером Америки. Трамп цинічно сказав, що війні можна було запобігти, якби Україна погодилася на ультиматуми кремля.

Трамп вважає, що путін хотів укласти угоду

У подкасті The Clay Travis & Buck Sexton Show Трамп, який вирішив взяти участь у виборах президента США, сказав, що Україна уникнула б повномасштабного вторгнення росії, якби визнала Крим російським і відмовилася від вступу до НАТО.

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На думку Трампа, російський диктатор хотів укласти угоду, яка б попередила повномасштабну війну.

Він (путін – 24 канал) не зміг би цього зробити (напасти на Україну – 24 канал), якби був я. Він би цього не зробив. Щонайменше вони (Україна – 24 канал) мали б укласти угоду. Вони могли б відмовитися від Криму. Могли б щось зробити з НАТО: "Гаразд, ми не будемо приєднуватися до НАТО", і мали б країну, бо, я вважаю, путін хотів укласти угоду,

– сказав Трамп.

Тепер же, як каже Трамп, путін вже, ймовірно, не хоче укладати угоду. За його словами, домовитися про угоду з лідером росії буде набагато важче.

"Він все там (в Україні – 24 канал) бомбить. Ну тобто, він захопить там усе. І вкрай, вкрай сумно дивитися, що відбувається з Україною. Дуже, дуже сумно", – сказав 45 президент США.

Трамп заявив, що накопичення росією військ біля кордону з Україною було "відмінною переговорною" тактикою. Також він переконаний, що завдані російськими військами руйнування і тисячі смертей можна було б попередити.

Ті будівлі, які повністю згоріли, усі ці мертві люди. Втратили багато людей. Можна було досягти угоди. Того всього не повинно було статися. Але якщо цьому судилося статися, це можна було вирішити. І він (Путін – 24 канал) перекинув 200 тисяч військових до кордону для переговорів, і він не зміг укласти угоду – і тепер я не впевнений, що ви вже можете легко укласти угоду,

– резюмував він.

США допомагають Україні у війні з росією

1 серпня Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги Україні на суму 550 мільйонів доларів. У пакет допомогли увійшли 75 тисяч снарядів до 155-мм артилерії, а також додаткові ракети для HIMARS.

Також 1 серпня стало відомо, що в Україну прибули 4 додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS.

З початку повномасштабного вторгнення росії США надали Україні вже понад 8 мільярдів доларів безпекової допомоги.

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. Під час переговорів між Україною та росією, які навесні відбулися у Стамбулі, Київ пропонував москві протягом 15 років обговорювати статус Криму. Також Україна погоджувалася на гарантії від третіх країн, якщо доведеться відмовитися від курсу в НАТО. Та в росії відкинули пропозиції Києва.