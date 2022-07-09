"Затягнути конфлікт": у росії палає через рішення США надати Україні ще 4 HIMARS
Джерело:BBC
У росії бідкаються на те, що Україна отримає від США нову партію HIMARS. Мовляв, таким чином планують затягнути війну. Насправді ж, партнери допомагають побороти окупантів.
Незадоволення черговим пакетом збройної допомоги висловили у посольстві росії у США. Так, тій самій соціальній мережі, яку в країні-агресорці вважають екстремістською.
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росіяни звинувачують США у затягуванні конфлікту
Передовсім зауважимо, що в Україні ніякий не конфлікт. Тож уже ця теза починає викликати запеклу лють. Але, ясна річ, на цьому росіяни не обмежились. Вони ще й вирішили вкотре звинуватити США. Мовляв, таким чином країна прагне не припинити протистояння, а навпаки затягнути його.
Звернули увагу на заяву Пентагону про майбутнє відправлення на Україну ще чотирьох РСЗВ HIMARS. За цим рішенням стоїть нестримне бажання Вашингтона затягнути конфлікт за будь-яку ціну,
– прокоментували у посольстві росії.
Але і це ще не все. Також окупанти вирішили не забути про тезу, яку вони використовують упродовж восьми років. Мовиться про те, що українці обстрілюють мирне населення. А, як виявляється, з допомогою HIMARS наші військові б'ють не по ворожих складах, а займаються "знищенням міст Донбасу".
Насправді тут і коментувати нічого не потрібно. Здобутки ЗСУ кажуть самі за себе. Упродовж останніх днів надходить надзвичайно багато інформації, яка стосується саме ліквідованих складів ворога. І більшість із цих цілей вдається знищити саме завдяки системам HIMARS, а також високоточним боєприпасам.
Нагадаємо вам, до слова, що ж входить у новий пакет військової допомоги від США. Відразу ж обмовимось, що його загальна вартість – 400 мільйонів доларів. Рівно у стільки оцінюють усе те озброєння, яке невдовзі відправлять до України. А мовиться про:
- 4 високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.
- Додаткові боєприпаси для HIMARS.
- 3 тактичні машини для евакуації техніки.
- 155-міліметрові артилерійські боєприпаси.
- Підривні боєприпаси.
- Контрбатарейні системи.
- Запчастини та інше обладнання.
Зауважимо, що за минулі два тижні США виділили військової допомоги у розмірі 2,2 мільярда доларів. А загалом від початку каденції Джо Байдена наша держава отримала близько 8 мільярдів доларів, спрямованих на безпекову допомогу.
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