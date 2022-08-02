У російській Бурятії через значну недієздатність розформували елітну десантну бригаду

Яка армія – таке й свято. Адже як інакше можна привітати росіян з днем ВДВ? Звичайно ж, розформувавши елітну десантну бригаду, наприклад, у Бурятії.

У росії 2 серпня відзначають день ВДВ. Те саме свято зі зламаними фонтанами та розбитими об голови пляшками з-під пива. Але елітній десантній бригаді з Бурятії відзначити його не дали, адже її розформували напередодні через шалені втрати. Відповідна інформація спочатку з'явилась у російській "Вікіпедії", а потім її, ясна річ, знесли, передає 24 канал.

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Бурятами нікому керувати

Стаття, яка з'явилась у мережі, цитує заяву міноборони росії. Мовиться про те, що 26 лютого 2022 року в районі Каховки окупанти намагались форсувати Дніпро.

Під час цього серйозних поранень зазнав командир бригади гвардії, полковник Денис Миколайович Шишов.

Тоді ж лави "двохсотих" поповнив заступник командира бригади, підполковник Денис Вікторович Глєбов.

А вже 29 червня 2022 року поховали також заступника начальника штабу. Мовиться про начальника оперативного відділу штабу бригади, підполковника Павла Олександровича Кислякова.

"Двохсоті" воювати більше не зможуть

Але найцікавіша з цього матеріалу частина стосується втрат серед простих військових. Незалежний фонд "Вільна Бурятія", на якого посилається автор матеріалу, повідомив про втрати окупантів цієї бригади станом на 25 липня 2022 року.

Вони свідчать про те, що концерт кобзона вже відвідали 7 250 десантників з Бурятії. А от у черзі – "трьохсотими" – досі стоять понад 5 тисяч. Ще 8,5 тисячі, якщо вірити статистиці, придбали квитки, але їх до залу не впустили. Якщо ж серйозно, то мовиться про понад 8 тисяч зниклих безвісти.

Показник небоєздатності взагалі зашкалює. Наприклад, в 11 окремій десантно-штурмовій бригаді він становить цілих 47%. Себто кожен другий воювати вже не може. І саме через це відповідну бригаду з 1 серпня, напередодні дня ВДВ, вирішили розформувати.

Це при тому, що ця сама "елітка" упродовж понад 5 місяців повномасштабного вторгнення постійно поповнювалась. Командування "другої армії світу" не шкодувало особовий склад, відправляючи військових на вірну смерть. Загарбники ставали гарматним м'ясом, яке регулярно поновлювалось. І робило воно це доти, поки не вичерпались запаси на складах.

Джерела 24 каналу у спецслужбах зауважили, що вище наведені цифри можуть бути дещо перебільшеними: фанатів кобзона серед десантників з 11 бригади менше. Наскільки ж суттєво відрізняються цифри, наразі невідомо.

Зауважимо, що напередодні росіяни не змогли відсвяткувати день ВМФ у Севастополі. Мовляв, сталось це через атаку бази українським дроном. Насправді ж, під час свята морем мав гордо пропливати крейсер "Москва". Але оскільки він затонув за допомогою ЗСУ, то підводне шоу у кремлі вирішили вже не влаштовувати.

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