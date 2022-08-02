чорноморський флот росії після війни в Україні не здатний проводити паради, – розвідка Британії

чорноморський флот росії навряд чи зможе організовувати якісь масові заходи, доки триває війна. Черговою невдачею для росіян став удар дрона по штабу чорноморському флоту в окупованому Севастополі.

Британські розвідники нагадали про удар по крейсеру "Москва"

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії прокоментували заяви росії про нібито атаку українського безпілотника проти штабу чорноморського флоту у день російських вмф, внаслідок чого були скасовані святкування.

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Як підкреслили британські розвідники, удар по російському штабу – це остання з невдач для чорноморського флоту протягом вже 5 місяців війни проти України, які включали у тому числі втрату флагманського крейсера "Москва" у квітні 2022 року.

Там також зауважили, що після заяв про скасовані паради в Севастополі малоймовірно, що чорноморський флот може організовувати публічні заходи високого рівня паралельно з діяльністю у рамках ведення бойових дій.

росія досі не знайшла винних в атаці на штаб чорноморського флоту

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що росія досі не знайшла винних в атаці на штаб чорноморського флоту.

Там наголосили, що ситуація не на користь росії, яка спершу заявила про провокацію України, а згодом повідомила про атаку із самого Севастополя.

Якщо це зробив "проукраїнський диверсант" з окупованого Севастополя, значить по шапці має отримати місцеве фсб, яке проґавило "теракт",

– йдеться у повідомленні.

Якщо ж безпілотників прилетів з Одеси, то удар по штабу ставить під сумнів якість протиповітряної оборони росії в Криму.

Що відомо про атаку на штаб чорноморського флоту росії

Вибух у штабі чорноморського флоту росії стався зранку 31 липня. росія цинічно спробувала перекласти вину на Україну.

Та речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що інформація про начебто українську атаку – не відповідає дійсності. За його словами, це чергова провокація з боку росіян.

Штаб чорноморського флоту атакували із саморобного безпілотника, внаслідок чого буцімто постраждало 6 людей. Серед постраждалих начебто співробітники штабу флоту.

Згодом виявилося, що російський штаб атакували із самого Севастополя.

У Військово-морських силах України наголосили, що провокації в Севастополі вкотре довели, що росіяни в Криму бояться ЗСУ.

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