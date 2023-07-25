Прибув ще один російський полк: що відбувається на Авдіївському напрямку

Продовжується запекла боротьба українських захисників з російськими окупантами. Найгарячіша точка на карті війни – схід. Зокрема, на Авдіївському напрямку ворог активізує свої резерви.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він пояснив результативність таких дій окупантів.

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Ворог активізував резерви

Українські захисники успішно відбили атаки росіян на Авдіївському напрямку. Ворог відновив активні бойові дії в районі Невельського.

"Тут ми в обороні. Якщо на Бахмутському напрямку ми в основному наступаємо, обороняємося лише на деяких ділянках, то Авдіївська дуга, яка вимальовувалася перед містом – тут вона продовжує горіти", – відзначив військовий експерт.

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За словами Жданова, попри усі дії успіху вороги не мають на даному напрямку. Утім, продовжують стягувати свої резерви.

Туди прибув ще один полк, тому вони активізували наступальні дії. Як тільки сточують свою піхоту, відбувається затишшя. Вони тягнуть зі свого старого ешелону, внутрішніх резервів і змушують їх продовжувати атакувати наші позиції,

– додав він.

Обстановка на лінії зіткнення: основне на 25 липня